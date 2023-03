Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Δύο καλλιτέχνες υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο “The 2Night Show” της Τρίτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σόλωνα Τσούνη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός, που φέτος τον απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», περιγράφει πώς, ενώ ξεκίνησε για σπουδές στις Ιχθυοκαλλιέργειες, τελικά αποφάσισε να ακολουθήσει τον κρυφό του πόθο για την υποκριτική. Μεταξύ άλλων, θυμάται την πρώτη του θεατρική εμφάνιση στο πλευρό του Λάκη Λαζόπουλου και περιγράφει το «δέσιμο» με την τηλεοπτική του οικογένεια στο «Σόι μας». Πόσο άλλαξαν τα σχόλια του κόσμου, μετά την επιλογή του να πειραματιστεί σε «αντιπαθείς» ρόλους; Τι ανακάλυψε για τον εαυτό του, μαζεύοντας κάποια εποχή σταφύλια, σε χωράφια της Γαλλίας; Επίσης, μιλάει με πάθος για το «άγνωστο» ταλέντο του στη ζωγραφική και τη φωτογραφία, και για το ατελιέ που αποτελεί το καταφύγιό του. Τέλος, αναφέρεται στα θεατρικά του σχέδια και την εμπειρία του ως «φωνή» του πρίγκιπα Χάρι στο βιβλίο «Reserva».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Χάρης Ακριτίδης. Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής μοιράζεται συγκλονιστικές, αλλά και άγνωστες ιστορίες από τη ζωή του. Μιλάει για την πρόωρη γέννησή του, το «αεροβάπτισμα», τα φτωχικά, αλλά γεμάτα αγάπη παιδικά χρόνια, για το πρώτο του επάγγελμα ως μηχανικός αυτοκινήτων, καθώς και για τη γυναίκα της ζωής του, που τον στήριζε πάντα. Για ποιο λόγο τον κορόιδευαν οι συμμαθητές στο σχολείο; Πώς βρέθηκε από τα συνεργεία αυτοκινήτων στις πίστες των νυχτερινών κέντρων; Γιατί δεν έχει βαφτιστεί κανονικά και πότε σκοπεύει να το κάνει; Επίσης, μιλάει για τη δυνατή σχέση του με τον Σταμάτη Γονίδη και το «συλλεκτικό» σκαραβαίο που του έφτιαξε, ενώ θυμάται με συγκίνηση την τραγική βραδιά που έφυγε από τη ζωή ο καλός του φίλος, Παντελής Παντελίδης. Τέλος, με την αυθεντική λαϊκή φωνή του και συντροφιά με τους μουσικούς του, ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

