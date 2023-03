Παράξενα

Έχασε την επιμέλεια της κόρης του λόγω αντιπολεμικού σκίτσου

Κατηγορήθηκε για «δυσφήμηση» του ρωσικού στρατού. Τον κατήγγειλε το σχολείο του παιδιού του

Ο Αλεξέι Μοσκαλιόφ, ο οποίος έχασε την επιμέλεια της 13χρονης κόρης του και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών για «δυσφήμηση» του ρωσικού στρατού, έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η υπόθεση αυτή έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της ανελέητης καταστολής όσων αντιτίθενται στη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από 13 μήνες η Ρωσία στην Ουκρανία. Πήρε όμως νέα τροπή σήμερα, όταν δικαστήριο της πόλης Εφρέμοφ, που απέχει 300 χιλιόμετρα νοτίως της Μόσχας, ανακοίνωσε ότι ο Μοσκαλιόφ, ο οποίος είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από την 1η Μαρτίου, έφυγε από τη χώρα.

«Η ετυμηγορία διαβάστηκε απόντος του κατηγορουμένου, επειδή έχει εξαφανιστεί και δεν εμφανίστηκε στη δίκη», είπε η εκπρόσωπος Τύπου που δικαστηρίου, Ελένα Μιχαϊλόφσκαγια.

Λίγο νωρίτερα, το δικαστήριο έκρινε τον 54χρονο Μοσκαλιόφ ένοχο για δυσφήμηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο ετών, την ποινή που είχε εισηγηθεί ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του δικαστηρίου, ο Μοσκαλιόφ διέφυγε τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη. Ο δικηγόρος του, ο Βλαντίμιρ Μπιλιένκο, είπε ότι τον είδε για τελευταία φορά την Δευτέρα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Memorial κατήγγειλε την «καταστολή» σε βάρος του Μοσκαλιόφ και της κόρης του, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια «απόπειρα εκφοβισμού όλων εκείνων που αντιτάσσονται στον πόλεμο». «Θεωρούμε τον Μοσκαλιόφ πολιτικό κρατούμενο» πρόσθεσε η οργάνωση, την οποία διέλυσαν πέρυσι οι ρωσικές δικαστικές αρχές.

Τον κατήγγειλε το σχολείο του παιδιού του

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η Μαρία, η 13χρονη κόρη του Μοσκαλιόφ, σε μια ζωγραφιά της, στο σχολείο, έβαλε πυραύλους να στοχεύουν μια γυναίκα και ένα παιδί που έφεραν την ουκρανική σημαία. Στο πλαίσιο της δίωξης εκείνων που διαφωνούν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η διευθύντρια του σχολείου κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Κατά την έρευνα σε βάρος του πατέρα οι αρχές υποστηρίζουν ότι βρήκαν αναρτήσεις του στο διαδίκτυο με τις οποίες επέκρινε τον πόλεμο. Για αυτό του ασκήθηκε δίωξη για «δυσφήμηση του στρατού». Η κόρη του οδηγήθηκε σε στέγη ανηλίκων και της απαγορεύτηκε κάθε επαφή μαζί του.

Το μέλλον της οικογένειας θα κριθεί σε μια άλλη δίκη, στις 6 Απριλίου, όπου ο Μοσκαλιόφ κινδυνεύει να στερηθεί οριστικά τα γονεϊκά δικαιώματά του. Ο δικηγόρος του είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Μαρία μπορεί να σταλεί σε ορφανοτροφείο μέσα στον επόμενο μήνα.

Σε μια ένδειξη της αγανάκτησης που έχει προκαλέσει αυτή η υπόθεση, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο ένα κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών – παρά τις πιέσεις των αρχών – με το οποίο ζητείται να επιστρέψει το παιδί στον πατέρα του. Ακόμη και ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, οι μισθοφόροι του οποίου πολεμούν στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, εξέφρασε τη στήριξή του στη Μαρία και επέκρινε τις τοπικές αρχές.