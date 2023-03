Κοινωνία

Δραπετσώνα: βίασε και μαχαίρωσε την σύζυγό του

Τον τρόμο βίωσε μία γυναίκα στη Δραπετσώνα από τον σύζυγό της.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια του συζύγου της μία γυναίκα στη Δραπετσώνα, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία, τη βίασε και την μαχαίρωσε στον λαιμό.

Η αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη του 43χρονου στη Δραπετσώνα μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι την υποχρέωσε σε ερωτική συνεύρεση ενώ την τραυμάτισε προκαλώντας της εκδορές.

Όπως κατήγγειλε η 43χρονη, που μετέβη στο ΑΤ της περιοχής λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφού ο σύζυγός της την τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για βιασμό, εξύβριση και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

