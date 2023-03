Πολιτική

Βουλή: κόντρα Μηταράκη - Βελόπουλου για το μεταναστευτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πυροδότησε την ένταση μεταξύ του Νότη Μηταράκη και του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή.

Αντιπαράθεση μεταξύ του Νότη Μηταράκη και του Κυριάκου Βελόπουλου, με αφορμή τη σφοδρή κριτική του προέδρου της Ελληνικής Λύσης για την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό σημειώθηκε στη Βουλή, στο πλαίσιο συζήτησης του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Μετανάστευσης.

«Δεν θα επιτρέψουμε να κάνετε την Ελλάδα, νέο Ελληνιστάν» είπε ο κ. Βελόπουλος, με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου να απαντά ότι, στο αφήγημα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης «δεν υπάρχει δράκος». Ο κ. Μηταράκης παρέθεσε σειρά στοιχείων για τη μείωση των ροών σημειώνοντας ότι «η χώρα μας πλέον δεν βιώνει την πίεση του μεταναστευτικού».

Όπως είπε, οι παράνομες ροές μειώθηκαν κατά 90%, από 92.000 διαμένοντες έχουν μείνει 13.000, από 121 δομές έχουν μείνει 34, από 200.000 αιτήσεις ασύλου έχουν μείνει 20.000, ότι έχουν φύγει από τη χώρα μας πολύ περισσότεροι από όσοι έχουν έρθει την τελευταία τετραετία, και ότι η χώρα μας, πλέον, δεν βιώνει την πίεση του μεταναστευτικού. Στα νησιά, συνέχισε, είχαμε 45.000 και έχουν μείνει 4.000, στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει κλείσει το πρόγραμμα «Εστία», ενώ έχουν κλείσει οι δομές στην Αθήνα και έχει αποσυμφορηθεί η πόλη.

Τόνισε επίσης ότι, ο νόμος για τις απελάσεις έχει επιτρέψει αύξηση των απελάσεων το 2022 σε σχέση με το 2021, και ότι η νέα συμφωνία με την Frontex θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των απελάσεων το 2023.

Αναφερόμενος στον συζητούμενο Κώδικα Μετανάστευσης είπε ότι κλείνει παράθυρα καταχρηστικής χρήσης δικαιώματος. Ειδικότερα, για τους λεγόμενους «εξαιρετικούς λόγους» είπε ότι με το σημερινό νομοσχέδιο αυστηροποιείται η υφιστάμενη διάταξη και ότι «έχουμε δεχθεί έντονη κριτική για αυτό».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «είμαστε υπέρ της νόμιμης μετανάστευσης. Όπως εσείς και οι γονείς σας (κ. Βελόπουλε) πήγανε νόμιμα στην Γερμανία, όπως εγώ πήγα νόμιμα στην Μεγάλη Βρετανία, στην Πολωνία και τη Γαλλία και δούλεψα για αρκετά χρόνια, στη χώρα μας μπορεί να έρθει κάποιος να δουλέψει νόμιμα. Και οι άδειες εργασίας που δίνονται είναι απαραίτητες για να υπάρχει η διαμονή. Δηλαδή αν κάποιος δεν δουλεύει, επίσης στη χώρα μας, -επειδή αναφερθήκατε στη Γερμανία- ήδη εφαρμόζεται σε εμάς, η διαδικασία απέλασης αυτών που έχουν εκπέσει της νομιμότητας».

«Στο θέμα αυτό έχετε μείνει μόνοι σας, σε αυτό το θέμα διότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική αντιμετώπισε την κρίση που δημιουργήθηκε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο κ. Μηταράκης.

Ανταπαντώντας, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι είναι άλλο να πηγαίνεις νόμιμα σε μια χώρα και άλλο να μπουκάρεις στα σύνορα. «Και επειδή μιλάτε για νόμιμη μετανάστευση, χαιρετισμούς στους δύο Πακιστανούς τρομοκράτες» πρόσθεσε.

Εξάλλου, στην αναφορά του κ. Βελόπουλου, που μετέφερε δημοσίευμα το οποίο παρουσίαζε τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη να πιέζεται από τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη, να μην κάνει εξόρυξη η Κύπρος, η παριστάμενη υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου, η κ. Βούλτεψη είπε: «Είναι απολύτως ψευδές [...] και υπάρχει επίσημη διάψευση του κ. Αναστασιάδη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, χθες».

Ειδήσεις σήμερα:

Τρομοκρατικό δίκτυο στην Ελλάδα: Πώς απετράπη η επίθεση σε εβραϊκό εστιατόριο στου Ψυρρή

Ηράκλειο - βιασμός ανήλικου από λυράρη: “Λυτρώθηκα” λέει ο 15χρονος

Βόλος: Καταδίκη για την μητέρα που κρατούσε σε ομηρία τις κόρες της