Αργυρούπολη – Έμφυλη βία: Στη φυλακή ο 47χρονος που άφησε “φυτό” την σύντροφό του

Η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού της Όλγας είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Η ποινή στον δράστη και ο αγώνας της.

Της Άννας Νικολάου

Ομόφωνα ένοχο έκριναν δικαστές και ένορκοι τον 47χρονο αθλητή τζούντο, ο οποίος χτύπησε βάναυσα τη σύντροφο του, τον προηγούμενο Ιανουάριο, στο σπίτι τους στην Αργυρούπολη. Το θύμα επί μήνες νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και πλέον έχει μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Ο πατέρας του θύματος, Ευάγγελος Δημητρακόπουλος, αναφέρει σε δήλωσή του πως, ο δράστης «ψέματα θα πει για να υπερασπίσει την αθωότητα του τώρα ότι της έριξε δυο χαστούκια και της άνοιξε το κεφάλι με δυο χαστούκια δεν γίνεται. Ο διασώστης την είδε σε ένα κρεβάτι γεμάτο αίματα».

Στην απολογία του ο 47χρονος ζήτησε συγγνώμη. Υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι είχε κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών. Όπως είπε, «τυφλώθηκε» από ζήλια όταν, όπως ισχυρίστηκε, η φίλη του του αποκάλυψε την ύπαρξη τρίτου προσώπου στη σχέση τους.

«Εκείνη τη στιγμή γυρνάω κατά πάνω της, σηκώνομαι όρθιος και τη χαστουκίζω τρεις φορές. Τη βλέπω στο κρεβάτι στο πλάι. Εκεί παθαίνω σοκ. Στην αρχή νόμιζα το έκανε έτσι, γιατί ούτε δύναμη έβαλα ούτε κάτι. Της λέω "Όλγα-Όλγα", βλέπω ότι δεν ανταποκρίνεται και παίρνω το 166. Είχε τηλεφωνητή, το κλείνω και παίρνω την μεγάλη μου αδερφή και της λέω "πάρε το ασθενοφόρο και έλα σπίτι», κατέθεσε ο 47χρονος.

Ο εισαγγελέας ήταν "καταπέλτης". Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορούμενου σημειώνοντας πως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί βρασμός ψυχικής ορμής.

«Τη χτύπησε με μεγάλη δύναμη, δεν ήταν η πρώτη φορά που της άπλωσε χέρι. Τη χτύπησε ανελέητα, δεν άφησε ούτε ένα σημείο του σώματός της χωρίς να το χτυπήσει», σημείωσε ο εισαγγελέας.

Δικαστές και ένορκοι κατά πλειοψηφία αναγνώρισαν το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Όμως δεν έδωσαν αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση και έτσι ο προφυλακισμένος αθλητής τζούντο επέστρεψε στη φυλακή να εκτίσει την ποινή κάθειρξης δέκα ετών που του επέβαλαν.

Του επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών με την αναγνώριση ενός ελαφρυντικού, σε κάθε περίπτωση ο αγώνας της άτυχης Όλγας συνεχίζεται διότι θα ακολουθήσουν και αστικά δικαστήρια αλλά και το εφετείο», ανάφερε ο Λουκάς Προυσανίδης, δικηγόρος του θύματος.

Ο «Γολγοθάς» της Όλγας συνεχίζεται, καθώς 14 μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί.





