Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών: Παραιτήθηκε μέλος της Επιτροπής του Βατικανού που ερευνά τις υποθέσεις

Η αιφνίδια παραίτησή του αποτελεί πλήγμα για την εικόνα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Ο ιερέας Χανς Ζέλνερ, ένα από τα ηγετικά στελέχη της Επιτροπής του Βατικανού που διερευνά υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτήθηκε από την Επιτροπή αυτή, επικαλούμενος ανησυχίες για τον τρόπο λειτουργίας της.

Ο Ζέλνερ ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ποντιφικής Επιτροπής για την Προστασία των Ανηλίκων, μια Επιτροπή που συγκρότησε ο πάπας Φραγκίσκος το 2014 έπειτα από δεκαετίες ανεξιχνίαστων σκανδάλων παιδεραστίας στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Η αιφνίδια παραίτησή του αποτελεί πλήγμα για την εικόνα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και λαμβάνει χώρα μετά την παραίτηση πολλών μελών, που εξέφρασαν παράπονα ότι η Επιτροπή δεν είχε πραγματική εξουσία και συναντούσε εκ των έσω αντιστάσεις.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ανησυχώ όλο και περισσότερο για το πώς η Επιτροπή, κατά την αντίληψή μου, έχει καταγράψει πρόοδο προς την επίτευξη (του στόχου της προστασίας παιδιών και ευάλωτων ατόμων)», είπε ο Ιησουίτης ιερέας στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Ζέλνερ διευκρίνισε ότι η παραίτησή του τέθηκε σε ισχύ από τις 14 Μαρτίου. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα «ιδιαίτερα στους τομείς της ευθύνης, της συμμόρφωσης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας». Ο επικεφαλής της Επιτροπής, ο Αμερικανός καρδινάλιος Σον Ο' Μάλεϊ, υποστήριξε νωρίτερα σήμερα ότι ο Ζέλνερ παραιτήθηκε λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας.

Πέρυσι, ο πάπας έδωσε στην Επιτροπή περισσότερες αρμοδιότητες και με το νέο Σύνταγμα της Αγίας Έδρας η Επιτροπή υπάγεται στο υπουργείο περί Ορθότητας της Πίστεως του Βατικανού, το οποίο αποφαίνεται για τις υποθέσεις κακοποίησης, και εξουσιοδότησε την Επιτροπή να συντάσσει ετήσια έκθεση για υποθέσεις που κληρικοί φέρεται να διέπραξαν σεξουαλική κακοποίηση.

Στη δήλωσή του, ο Ζέλνερ κατήγγειλε ασαφείς πρακτικές προσλήψεων, ρόλους και την σχέση χωρίς ξεκάθαρο προσδιορισμό της Επιτροπής με το υπουργείο περί Ορθότητας της Πίστεως του Βατικανού. Επίσης, παραπονέθηκε για «ανεπαρκή» οικονομική λογοδοσία και λογοδοσία στη λήψη αποφάσεων.

Ο Ζέλνερ, ο οποίος ηγείται επίσης ενός κέντρου για τη μελέτη υποθέσεων κακοποίησης στο Ποντιφικό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο της Ρώμης, δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες με την Επιτροπή και ότι ελπίζει ότι θα μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά της.

Κοινοποίησε την παραίτησή του μέρες αφότου ο πάπας Φραγκίσκος επικαιροποίησε τους κανόνες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης στην Καθολική Εκκλησία, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των κανόνων αυτών και στα κοσμικά ηγετικά μέλη της Καθολικής Εκκλησίας. Επίσης οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι τόσο οι ανήλικοι όσο και οι ενήλικες μπορεί να είναι θύματα.

Τα σκάνδαλα κακοποίησης έχουν αμαυρώσει την εικόνα του Βατικανού και έχουν αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τον πάπα, ο οποίος ψήφισε σειρά μέτρων τα τελευταία 10 χρόνια με στόχο να καταστήσει την ιεραρχία της Εκκλησίας υπόλογη. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών είναι ανάμικτα.

