Συρία: Πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στην Δαμασκό (εικόνες)

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εκτόξευσαν «αριθμό πυραύλων» στην Δαμασκό, μεταδίδουν συριακά κρατικά ΜΜΕ.



Δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν «υλικές ζημιές» όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εκτόξευσαν «αριθμό πυραύλων» από τα υψίπεδα του Γκολάν εναντίον τοποθεσίας στη Δαμασκό, μεταδίδουν συριακά κρατικά ΜΜΕ επικαλούμενα πηγή προσκείμενη στον στρατό.

Η συριακή αντιαεροπορική άμυνα «κατέρριψε μερικούς» από τους ισραηλινούς πυραύλους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Syria's Capital, Damascus, is under Israeli attack at this moment. #Syria pic.twitter.com/po6qZutRjy — AlKofiya News (@AlKofiyaorg) March 29, 2023

Αφότου ξέσπασε το 2011 ο πόλεμος στη Συρία, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στην επικράτεια της γειτονικής του χώρας, τα περισσότερα από αέρος, βάζοντας στο στόχαστρο θέσεις και εγκαταστάσεις των συριακών ένοπλων δυνάμεων και συμμάχων τους, ιρανικών και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ιδίως της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σπανίως επιβεβαιώνει τις επιχειρήσεις του στο πλαίσιο του ακήρυκτου πολέμου αυτού, πάντως διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει την επιρροή του στη Συρία.