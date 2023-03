Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν προανήγγειλε ενδεχόμενη επίσκεψη του Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εγκαίνια στον πυρηνικό σταθμό στο Άκουγιου ενδέχεται να φέρουν τον Πούτιν στην Τουρκία. Τι δήλωσε ο Ερντογάν.



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να επισκεφθεί τον ερχόμενο μήνα την Τουρκία με αφορμή τα εγκαίνια του πυρηνικού σταθμού στο Άκουγιου (27 Απριλίου), είπε χθες Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο κ. Πούτιν ενδέχεται να έρθει στην Τουρκία για την τελετή των εγκαινίων. Ειδάλλως ενδέχεται να συμμετάσχει διαδικτυακά σε αυτήν», είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης στα τηλεοπτικά δίκτυα A Haber και ATV.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ο πυρηνικός σταθμός στο Άκουγιου αποτελεί επένδυση ζωτικής σημασίας για την Τουρκία, αφού θα αναβαθμίσει το ενεργειακό δίκτυο της χώρας.

Βάσει χρονοδιαγράμματος, ο πρώτος αντιδραστήρας στο Άκουγιου θα τεθεί σε λειτουργία φέτος και το έργο δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2025.

Η ανέγερση του πρώτου πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία συμφωνήθηκε το 2010 με θυγατρική της ρωσικής κρατικής εταιρίας Rosatom. Ο πυρηνικός σταθμός στην επαρχία της Μερσίνας, στα νότια παράλια της Τουρκίας, θα έχει τέσσερις αντιδραστήρες συνολικής ισχύος 4,8 GW.