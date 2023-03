Κόσμος

Τουρκία: ο Ερντογάν έριξε θεμέλια σε... ανύπαρκτο νοσοκομείο (βίντεο)

Ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού "πρόδωσε" πως ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε θεμέλια σε ανύπαρκτο νοσοκομείο...

Με τις τουρκικές εκλογές να πλησιάζουν, καθώς η ημερομηνία διεξαγωγής τους είναι στις 14 Μαϊού, ο Ερντογάν, φαίνεται να κάνει μεγάλη προσπάθεια, να αναστρέψει το κλίμα, μετά τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία και Συρία που άφησαν πίσω τους πάνω αππο 50.000 νεκρούς.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, που υποσχέθηκε ταχεία ανοικοδόμηση στις πληγείσες περιοχές που ισοπεδώθηκαν από τον Εγκέλαδο, φαίνεται πως προκάλεσε σάλο στη γείτονα χώρα με τους πανηγυρισμούς του για την θεμελίωση ενός νοσοκομείου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Είναι με τσιμέντο με χάλυβα κάνουμε σωστές κατασκευές».

Μόλις λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης, το «HALK TV» απέδειξε τελικά ότι ... έριχναν μπετό στη μέση του πουθενά.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος, θέλοντας προφανώς να πείσει τον τουρκικό λαό ότι μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, πλέον όλοι ακολουθούν τους νόμους και πως λαμβάνονται όλα τα μέτρα στις οικοδομές, είπε κατά την τελετή:

«Όπως βλέπετε δεν μιλάμε για κατασκευές με άμμο θαλάσσης. Είναι με τσιμέντο με χάλυβα κάνουμε σωστές κατασκευές».

Το τηλεοπτικό δίκτυο «HALK TV» έδειξε πλάνα από την τελετή, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Αυτά εδώ είναι τα θεμέλια ενός νοσοκομείου!! Βέβαια μόλις αποκαλύφθηκαν αυτές οι εικόνες, αυτά τα θεμέλια αποσύρθηκαν!! Εδώ πια δεν μπορούν να κάνουν και σοβαρές παρουσιάσεις και κάνουν τέτοιου είδους τελετές θεμελίωσης».

