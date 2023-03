Life

“The 2Night Show” - Τσολάκη: ο γάμος, τα επόμενα βήματα και το δυστύχημα στα Τέμπη (βίντεο)

Όλα όσα εξομολογήθηκε η Ελένη Τσολάκη, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2Night Show".

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show", βρέθηκε η Ελένη Τσολάκη το βράδυ της Τετάρτης.

Η παρουσιάστρια, μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μεταξύ άλλων για την ζωή της μετά τον γάμο, τα επαγγελματικά της σχέδια αλλά και το τρααγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Ελένη Τσολάκη, ανέφερε αρχικά: «Με τον Παύλο είμαστε μαζί επτά χρόνια. Έναν χρόνο μετά τον γάμο μας έγραφαν ότι χωρίσαμε. Μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια άλλαξαν πολλά επαγγελματικά και προσωπικά».

Η παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στην στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που τη συγκλόνισε: «Υπήρξε ένα ηθικό δίλημμα στο να μπορέσεις να συνδυάσεις το «μέσα σου» με την σκληρή πραγματικότητα της επικαιρότητας ήταν σε μεγάλη κόντρα. Δεν ήταν μόνο τα περσινά γεγονότα που ξεκίνησαν με το MeToo. Είναι σκληρές ανθρώπινες ιστορίες με αποκορύφωμα το δυστύχημα στα Τέμπη.

Δεν μπορείς να βγεις στην εκπομπή και να είσαι καλά. Νομίζω για όλους μας θα πάρει πολύ καιρό να επανέλθουμε. Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη μπορεί να κάνουμε τη δουλειά μας αλλά δεν μας βγαίνει να την κάνουμε με την ίδια χαρά και το ίδιο κέφι. Για τις τρεις ώρες αυτές θα κάνουμε ψυχαγωγία. Είναι ένα ηθικό δίλημμα το πιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσουμε. Όσα χρόνια μένω στην Αθήνα η μαμά μoυ έρχεται με το τρένο από την Θεσσαλονίκη για να με δει. Της αρέσει πολύ αυτό το ταξίδι. Έπαθα σοκ όταν έμαθα για το δυστύχημα. Δεν χωρούσε ο εγκέφαλός μου όλο αυτό που είχε συμβεί. Δεν πρέπει να ξεχαστεί», είπε η ίδια.

Σχετικά με τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα αλλά και τους στοχους της η Ελένη Τσολάκη ανέφερε: «Τελειώνει φέτος το συμβόλαιο μου στο Open. Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, υπάρχει θετική διάθεση και από τον σταθμό και από μένα. Είναι πάντα όμορφο να αναγνωρίζουν τη δουλειά σου μετά από χρόνια προσπάθειας, είχα κάποιες προτάσεις, όμως προέχει το Open. Νιώθω καλά, αισθάνομαι ότι μου ταιριάζει αυτή η εκπομπή. Αισθάνομαι ότι «πατάω» στα πόδια μου. Νιώθω στέρεη στο έδαφος και πιστεύω πως έχω στο μυαλό μου και ξέρω τι θέλω να κάνω, για πρώτη φορά ίσως. Πιστεύω ακόμη ότι στις εκπομπές που υπάρχει αγάπη πάνε καλά. Με χαρά θα έκανα πρωινό».

Ακόμη, μίλησε για τον σύζυγό της, Παύλο Πετρουλάκη: «Είναι δύσκολη η συνθήκη, είναι αντίθετα τα ωράρια με τον σύζυγό μου. Αλλά βρίσκουμε χρόνο να βρεθούμε. Θέλει υπομονή και από τους δυο μας. Δεν έρχεται να με δει στην εκπομπή, δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Δεν θέλει να γίνει κομμάτι όλου αυτού του πράγματος και αυτό μ’ αρέσει σε εκείνον».

