Κόσμος

Τουρκία: Καραμπόλα δεκάδων αυτοκινήτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία νταλίκα που δίπλωσε λόγω παγετού προκάλεσε καραμπόλα δεκάδων οχημάτων.

(εικόνα αρχείου)

Δεκάδες οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας, όπου οι χιονοπτώσεις και το δριμύ ψύχος μετέτρεψαν σε «παγοδρόμια» μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου.

Ο οδηγός μιας νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο «δίπλωσε» και ακολούθησε καραμπόλα τουλάχιστον 58 οχημάτων, μεταξύ αυτών φορτηγά και λεωφορεία, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Περισσότεροι από 10 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους. Ομάδες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) μοίρασαν τρόφιμα και νερό στους εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες.

?Guzergah? kullanacak suruculerimizden k?s lastiklerini c?karmamalar?n? rica ediyoruz. Uykusuz ve yorgun da arac kullan?lmamal?, takip mesafesine riayet edilmeli?



Bolu Dag?'n? kullanacak suruculere uyar?larda bulunuldu https://t.co/a7SvZOuZAE pic.twitter.com/8lL3q3jNbZ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 30, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Πλακιωτάκης για Ηγουμενίτσα: Κατατίθεται η σύμβαση παραχώρησης του λιμανιού

Ραγκούσης: Εξώδικο και πολιτική κόντρα για το σπίτι στην Πάρο

Κερκίνη: Νεκρά ψάρια στη λίμνη (βίντεο)