Γιατρός για Πισπιρίγκου: Στην ανακοπή της Τζωρτζίνας δεν φώναξε για βοήθεια - Άλλοι γονείς ουρλιάζουν

Η γιατρός που έκανε ΚΑΡΠΑ στο άτυχο κορίτσι, είπε πως εκείνη που φώναζε καλώντας σε βοήθεια δεν ήταν η μητέρα του παιδιού, αλλά μια νοσηλεύτρια.

Η παιδίατρος Διονυσία Δημητροπούλου, που επιλήφθηκε πρώτη της ανακοπής και έκανε ΚΑΡΠΑ στην Τζωρτζίνα, περιέγραψε στο ΜΟΔ τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό αναφερόμενη και στην αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Η μάρτυρας ουσιαστικά συνέκρινε την αντίδραση της νοσηλεύτριας όταν αντίκρυσε στο δωμάτιο την Τζωρτζίνα και της μητέρας λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Αν με ρωτάτε, εγώ θα περίμενα να βγει φωνάζοντας η μητέρα. Να ουρλιάζει. Άλλοι γονείς κάνουν έτσι για πιο απλά πράγματα». Η κ. Δημητροπούλου είπε πως αντίθετα από την μητέρα, η νοσηλεύτρια άρχισε να φωνάζει «τρέξτε γρήγορα!».

Όπως κατέθεσε η παιδίατρος κανένα εύρημα από τις εξετάσεις που είχαν προηγηθεί δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει την ανακοπή: «Συνήθως η επιδείνωση είναι ωρών. Το παιδί δεν είχε κανένα σύμπτωμα. Δεν έχω ξαναζήσει να με φωνάζει ξαφνικά η μητέρα και να είναι το παιδί σε αυτή την κατάσταση νεκρό! Ποτέ! Ποτέ!», είπε με έμφαση η γιατρός η οποία ανέφερε πως είδε για πρώτη φορά την μικρή νοσηλευόμενη στις 9 Απριλίου 2021, όταν η κατηγορούμενη ανέφερε βήχα και εμετό.

«Η ειδικευόμενη διαπίστωσε ήπια ωχρότητα δέρματος, βήχα και κοιλιακούς άλγος. Όταν πήγα εγώ, τα συμπτώματα είχαν υποχωρήσει. Μετά από αυτά ήταν σταθερή αλλά στις 6 το απόγευμα η μητέρα μας ενημέρωσε ότι παρουσιάζει βήχα και πόνο στην κοιλιά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα συμπτώματα και πάλι υποχώρησαν. Στις 8 το βράδυ στην απογευματινή επίσκεψη το παιδί ήταν αιμοδυναμικά σταθερό και δεν υπήρχε κάποιο εύρημα», ανέφερε η γατρός.

Για την επόμενη ημέρα, Κυριακή 11 Απριλίου, που υπέστη την ανακοπή η Τζωρτζίνα η μάρτυρας είπε: «Στις 7 το απόγευμα ενώ βρισκόμουν στο γραφείο των γιατρών χτύπησε την πόρτα η μητέρα της Τζωρτζίνας και άνοιξε η κ. Καρκανιά. Μας είπε: "Ελάτε στο δωμάτιο γιατί σφυρίζει το οξύμετρο". Μαζί με την ειδικευόμενη και την κ. Καρκανιά φύγαμε για το δωμάτιο. Αρχικά με αργά βήματα. Όμως η νοσηλεύτριά μας η κ. Πετσάβα άρχισε να φωνάζει "τρέξτε γρήγορα". Και τρέξαμε.. Αντίκρισα το παιδί στο μέσο του κρεβατιού χωρίς το ρινικό οξυγόνο. Το οξύμετρο δεν είχε ανταπόκριση. Ρώτησα τη μητέρα πως έφτασε το παιδί στην κατάσταση αυτή. Μου είπε πως σηκώθηκε, έβγαλε μια κραυγή, γούρλωσε τα μάτια κι έκανε τινάγματα άκρων. Ήταν ωχρή, με μυδρίαση οφθαλμών, είχε απώλεια ούρων και μηδεν σφίξεις. Το έφερα σε θέση ανάνηψης. Έλεγξα τους αεραγωγούς και ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ και δυνάμωσα την παροχή οξυγόνου και μου έφεραν την AMBU (συσκευή ανάνηψης) και αδιαλείπτως έκανα θωρακικές μαλάξεις. Ζήτησα να ενημερωθεί ο αναισθησιολόγος. Έκανα ΚΑΡΠΑ αδιάκοπα μέχρι να έρθει ο αναισθησιολόγος κ. Χασαπόπουλος. Κατά διαστήματα χορήγησα αδρεναλίνη. Μόλις ήρθε ο αναισθησιολόγος ανέλαβε εκείνος και ακολουθούσα τις εντολές του».

Πρόεδρος: Τι σημαίνει δεν είχε ρινικό οξυγόνο;

Μάρτυρας: Θυμάμαι ότι έλειπε όλο από το κεφαλάκι του παιδιού. Θυμάμαι να το ψάχνω γιατί το πρώτο που ήθελα να κάνω ήταν να βάλω οξυγόνο.

Πρόεδρος: Αυτό που σας περιέγραψε η μητέρα του παιδιού μπορεί να οδήγησε στο να φύγει το ρινικό οξυγόνο.

Μάρτυρας: Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Ίσως θα μπορούσε.

Εισαγγελέας: Η κατηγορούμενη αρνείται ότι ήρθε στο γραφείο να σας ειδοποιήσει.

Μάρτυρας: Ήμουν στο γραφείο και είμαι σίγουρη. Το κουδούνι δεν ακούγεται στο γραφείο των γιατρών.

Εισαγγελέας: Όταν η νοσηλεύτρια μπήκε στο δωμάτιο αντίκρισε το παιδί όπως εσείς;

Μάρτυρας: Φυσικά! Αφού φώναζε «τρέξτε, τρέξτε!».

Εισαγγελέας: Η μητέρα σας λέει «ελάτε σφυρίζει το οξύμετρο», ενώ η νοσηλεύτρια φωνάζει «ελάτε γρήγορα το παιδί είναι νεκρό!». Η μητέρα δεν κατάλαβε την κατάσταση;

Μάρτυρας: Αν με ρωτάτε, εγώ θα περίμενα να βγει φωνάζοντας. Να ουρλιάζει, άλλοι γονείς κάνουν έτσι για πιο απλά πράγματα.

Εισαγγελέας: Τι χρονική διάρκεια θα είχε αυτή η επιδείνωση;

Μάρτυρας: Συνήθως η επιδείνωση είναι ωρών. Το παιδί δεν είχε κανένα συμπτώματα. Δεν έχω ξαναζήσει να με φωνάζει ξαφνικά η μητέρα και να είναι το παιδί σε αυτή την κατάσταση νεκρό! Ποτέ! Ποτέ!

Απαντώντας σε ερωτήσεις του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου Αλέξη Κούγια η μάρτυρας ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες γιατροί συζητούσαν το θέμα, καθώς ήταν ανεξήγητο το περιστατικό της Τζωρτζίνας, χωρίς ωστόσο να γίνει ειδική συνάντηση για αυτό.

Συνήγορος: Γιατί οι συνάδελφοί σας δεν πήγαν την Τζωρτζίνα στην παιδοκαρδιολόγο κ. Καρατζά;

Μάρτυρας: Από την ενημέρωση που έχω, γνωρίζω ότι οι συνάδελφοι επικοινώνησαν μαζί της για να κλείσουν ραντεβού. Εκείνη όμως τους είπε ότι μόλις πριν 10 ημέρες εξέτασε το παιδί και ήταν άψογα και δε χρειαζόταν εκ νέου.

Συνήγορος: Όμως εκείνη σε άλλη της κατάθεση, λέει ότι επικοινώνησαν μαζί της μετά την ανακοπή. Σημαίνει κάτι αυτό; Αν εδώ είχαμε ιατρικό λάθος, τι θα λέγατε;

Μάρτυρας: Μα είχε γίνει καρδιολογική εκτίμηση πριν 10 ημέρες! Αφού η ίδια η γιατρός είπε ότι δεν χρειάζεται να το δει!

Συνήγορος: Η ίδια λέει ότι δεν επικοινώνησαν πριν την ανακοπή!

Μάρτυρας: Μήπως να ρωτήσετε τους συναδέλφους μου που μίλησαν;

Συνήγορος: Τι λέτε κυρία μου; Στα δικά σας χέρια πέθανε το παιδί! Πείτε μου αν αυτή η αντιμετώπιση ήταν σωστή. Γιατί έχω κάνει και μήνυση, στον συνάδελφο σας, για ιατρικό λάθος.

Μάρτυρας: Το παιδί δεν πέθανε. Το παιδί το σώσαμε. Από τη στιγμή που ο συνάδελφος είπε ότι την κάλεσε και μίλησαν, εγώ τι να σας πω; Να τον αμφισβητήσω; Δεν ήμουν παρούσα.

Η μάρτυρας ρωτήθηκε και για το θέμα που προβάλλει η υπεράσπιση όσον αφορά τον αναισθησιολόγο, ο οποίος δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο το απόγευμα της Κυριακής που υπέστη ανακοπή η Τζωρτζίνα. Η κ. Δημητροπούλου είπε στον κ. Κούγια ότι «εκείνη την ημέρα το νοσοκομείο είχε εφημερία. Δεν ξέρω τον τρόπο εφημερίας του. Η μικτή εφημερία στις αργίες είσαι στο νοσοκομείο μέχρι το μεσημέρι και μετά στο σπίτι σε ετοιμότητα να πας στο νοσοκομείο αν σε καλέσουν».

