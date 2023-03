Κοινωνία

Ξάνθη: Νεκρός ο λοχαγός που κατέρρευσε την ώρα της εκπαίδευσης

Θρήνος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Πως κατέρρευσε ο 49χρονος που κατέληξε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Τη ζωή του έχασε μέσα στο στρατόπεδο ένας 49χρονος λοχαγός που υπηρετούσε σε Μονάδα της Ξάνθης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού κατά τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 30 Μαρτίου 2023, o Λοχαγός, ετών 49, ο οποίος υπηρετούσε σε Μονάδα της Ξάνθης έχασε τις αισθήσεις του, ευρισκόμενος εντός στρατοπέδου, κατά τη διάρκεια της απογευματινής εκπαίδευσης.

Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ιατρό της Μονάδας και διεκομίσθη άμεσα συνοδεία ιατρικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και στη συνέχεια, λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου και κατέληξε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

