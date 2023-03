Αθλητικά

Πιστόριους – αίτημα αποφυλάκισης: Η απόφαση του δικαστηρίου

O Οσκαρ Πιστόριους, ακρωτηριασμένος και στα δύο πόδια, κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στέενκαμπ, τον Φεβρουάριο του 2013.

Απορρίφθηκε σήμερα (31/3) στην Πρετόρια το αίτημα για αποφυλάκιση υπό όρους του Νοτιοαφρικανού Παραολυμπιονίκη Όσκαρ Πιστόριους, που καταδικάστηκε για τη δολοφονία της φίλης του Ρίβα Στέενκαμπ, όπως έκανε γνωστό η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

«Δεν ξέρω με ποιους λόγους απορρίφθηκε το αίτημα, ενημερωθήκαμε μόνο ότι είχε απορριφθεί και ότι θα επανεξεταζόταν σε ένα χρόνο», είπε η Τάνια Κοέν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το πρωί πραγματοποιήθηκε ακρόαση ενώπιον ειδικής επιτροπής και ήταν προγραμματισμένη η ενημέρωση των δικηγόρων των δύο μερών.

Ο Νοτιοαφρικάνος, ό οποίος έχει ήδη εκτίσει το ήμισυ της ποινής του , καταδικάσθηκε μετά από έφεση σε φυλάκιση 13 ετών και 5 μηνών τον Νοέμβριο του 2017.

