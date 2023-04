Παράξενα

Προσποιούνταν ότι έμεναν από βενζίνη και “ξάφριζαν” οδηγούς που τους βοηθούσαν

Που και πως κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν οδηγό που τους δάνεισε χρήματα για να συνεχίζουν το ταξίδι τους. Πως δρούσε το δίδυμο των δραστών, που συνελήφθησαν στην Εθνική Οδό.

Προσποιήθηκαν πως έμειναν από βενζίνη με το όχημα τους στην εθνική οδό και κατάφεραν να εξαπατήσουν διερχόμενο οδηγό και να αποσπάσουν 150 ευρώ.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Κάτω Νευροκοπίου Δράμας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος τριών αλλοδαπών για απάτη, διότι όπως διαπιστώθηκε οι δράστες, την 10-3-2023 το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας - Κάτω Νευροκοπίου, με το πρόσχημα της έλλειψης χρημάτων και βενζίνης για το όχημά τους που βρισκόταν ακινητοποιημένο στην άκρη της οδού, επικαλούμενοι επείγουσα κατάσταση, κατάφεραν να πείσουν διερχόμενο οδηγό να τους δώσει το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, προσφέροντας του ως αντάλλαγμα χρυσά κοσμήματα τα οποία όπως διαπίστωσε στη συνέχεια ο παθών ήταν ψεύτικα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία, το ίδιο πρωί επί της εθνικής οδού επιχείρησαν να εξαπατήσουν ακόμα έναν οδηγό χωρίς να τα καταφέρουν, καθόσον αντιλήφθηκε την απάτη σε βάρος του.

Οι δράστες εντοπίστηκαν χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας-Κάτω Νευροκοπίου από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Νευροκοπίου και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο όχημά τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο βραχιόλια, ένα ρολόι χειρός και χρηματικό ποσό.

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα στο οποίο επέβαιναν ως μέσω τέλεσης αξιόποινης πράξης.

