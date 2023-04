Τεχνολογία - Επιστήμη

Candida Auris: ο μύκητας που "θερίζει" στις ΗΠΑ βρέθηκε και σε ελληνικά νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια ποσοστά έχει ανιχνευθεί η παρουσία του μύκητα Candida Auris στα ελληνικά νοσοκομεία. Τι δηλώνει ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Ο μύκητας Candida Auris δεν αποτελεί κίνδυνο για το ευρύ κοινό εκτός νοσοκομείου, αλλά ούτε και για τα άτομα που μπαίνουν στο νοσοκομείο για λίγες ημέρες, και των οποίων το ανοσοποιητικό λειτουργεί καλά (σσ δεν έχουν ανοσοκαταστολή) δηλώνει στο Πρακτορείο Fm, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Παιδιατρικής, Θεοκλής Ζαούτης.

Το αμερικανικό CDC, χαρακτήρισε πρόσφατα τον αναδυόμενο ενδονοσοκομειακό μύκητα ως επείγουσα απειλή, καθώς εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς σε όλες τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και περισσότερες από τις μισές Πολιτείες των ΗΠΑ, αναφέρουν πλέον κρούσματα.

Πόσο όμως πρέπει να ανησυχούμε εδώ στην Ελλάδα; ερωτήθηκε ο καθηγητής Ζαούτης. «Επί covid υπήρξε μία σημαντική αύξηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας από λοιμώξεις με Candida Auris διεθνώς. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μία καταγραφή ήδη για τον περασμένο χρόνο όλων των μικροβίων που αφορούν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις στο αίμα και η Candida Auris αποτελεί το 4,4% των συγκεκριμένων ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Ωστόσο τα δύο πολυανθεκτικά μικρόβια που επηρεάζουν τα νοσοκομεία της Ελλάδας επί χρόνια, είναι η κλεψιέλα και το Acinetobacter που μαζί και τα δύο αποτελούν το 40%.Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ακόμα τα πολυανθεκτικά μικρόβια. Όντως βλέπουμε την Candida Auris να έχει εμφανιστεί, όπως σε άλλες χώρες, αλλά ακόμα είναι σε ένα χαμηλό ποσοστό στα νοσοκομεία μας».

Πρόληψη και κανόνες υγιεινής

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ο μύκητας Candida Auris, μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη σε σοβαρά πάσχοντες ασθενείς, όπως είναι οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ, άτομα που έχουν ανοσοκαταστολή και γενικότερα άτομα που μένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα νοσοκομεία.

Ο συγκεκριμένος μύκητας επιμολύνει και τις επιφάνειες στο χώρο του νοσοκομείου και οι ασθενείς μπορεί να αποτελέσουν φορείς αυτού του παθογόνου τονίζοντας ότι «ως εκ τούτου η πρόληψη για την Candida Auris βασίζεται στους κανόνες υγιεινής για όλες τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Δηλαδή υγιεινή των χεριών από τα μέλη του προσωπικού, σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών και εφαρμογή ορθών πρακτικών στη διαχείριση των ασθενών. Η εφαρμογή των μέτρων θα επηρεάσει όχι μόνο την Candida Auris, αλλά θα μας προστατεύσει και από τα άλλα πιο συχνά ενδονοσοκομειακά μικρόβια, τα οποία ως γνωστόν ταλανίζουν τα ελληνικά νοσοκομεία».

Όπως εξηγεί ο κ. Ζαούτης, η Candida Auris μπαίνει στο αίμα συνήθως από φλεβοκαθετήρες, και οι ασθενείς παρουσιάζουν πυρετό, σηψαιμία, και κάποιες φορές μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρή νόσο, έως και θάνατο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: ηλικιωμένος έστελνε ερωτικά μηνύματα σε ανήλικες

Μαρκόπουλο: Πυροβόλησαν οδηγό σε ενέδρα στην μέση του δρόμου

Θεσσαλονίκη: 12χρονος καταγγέλλει βιασμό από 15χρονο με... θεατή έναν 11χρονο