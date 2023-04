Αθλητικά

Κουγιουμτσίδης: Καλύτερος αθλητής του κόσμου για τον Μάρτιο

Συνεχίζονται οι διακρίσεις για τον Γιώργος Κουγιουμτσίδη.

Το «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης, που διέπρεψε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα u23, είναι ένας από τους κορυφαίους παλαιστές στον κόσμο, όπως αποδεικνύεται και από την ανάδειξη του, ως ο κορυφαίος του πλανήτη, για τον Μάρτιο.

Ο νεαρός πρωταθλητής, έγινε ο πρώτος παλαιστής στην Ιστορία της ελληνικής πάλης, που κατέκτησε δύο συνεχόμενα χρυσά μετάλλια στην ίδια διοργάνωση.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης, τον ανακήρυξε κορυφαίο αθλητή του κόσμου για τον Μάρτιο, γεγονός που αναμφίβολα, αποτελεί μία τεράστια επιτυχία, καθώς είναι η πρώτη φορά που Ελληνας παλαιστής, λαμβάνει μία ανάλογη διάκριση.

