Life

“Το Πρωινό” - Δημητρακόπουλος: Η Καϊλή, ο Φιλιππίδης και ο Γιάννης Παπαμιχαήλ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο γνωστός δικηγόρος , Μιχάλης Δημητρακόπουλος, για τις υποθέσεις που έχει αναλάβει και απασχολούν την επικαιρότητα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο γνωστός δικηγόρος , Μιχάλης Δημητρακόπουλος, για τις υποθέσεις που έχει αναλάβει και απασχολούν την επικαιρότητα.

Μίλησε για το πώς περνά τις μέρες της στη φυλακή η Εύα Καϊλή, για τα οικονομικά προβλήματα του Πέτρου Φιλιππίδη αλλά και τη μήνυση που κατέθεσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στο Γιώργο Λιάνη.

"Οτιδήποτε έχει σχέση με τη γενετήσια ζωή είναι αυστηρά προσωπικό δεδομένο. Ακόμη κι αν ζει κάποιος, αποφεύγουμε να αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη δεν είναι μεν στη ζωή όμως ο νόμος προστατεύει και τα δικαιώματα των νεκρών", είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για τη μήνυση εις βάρος του Γιώργου Λιάνη.





Ο κ. Δημητρακόπουλος αναφερόμενος στην εντολέα του και κατηγορούμενη για το σκάνδαλο "Qatar gate", Εύα Καϊλή αποκάλυψε στο "Πρωινό" τι του είπε το πρώτο διάστημα της προφυλάκισής της, με αφορμή τα όσα είπε η ίδια η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιταλίδα βουλευτή Ντέμπορα Μπεργκαμίνι και δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Η Καϊλή μιλώντας στην Ιταλίδα βουλευτή έγινε εξομολογητική: "Τις πρώτες έξι εβδομάδες σκέφτηκα ακόμα και την αυτοκτονία. Αρκετές φορές. Μετά κάτι μέσα μου έκανε κλικ". Ο κ. Δημητρακόπουλος το επιβεβαίωσε αναφέροντας πως είναι κάτι που είχε εκφράσει στην αρχή και στον ίδιο.

Όσο για τη ζωή του Πέτρου Φιλιππίδη μετά την αποφυλάκιση του είπε πως "τυπικά είναι ελεύθερος. Ο Πέτρος είναι μονίμως μέσα στο σπίτι και διαβάζει βιβλία, ενώ η φτώχεια είναι πολύ κοντά, τους βοηθούν λίγο οι συγγενείς γιατί η οικονομική του κατάσταση είναι πολύ δύσκολη".

Ειδήσεις σήμερα:

Ρένα Κουμιώτη: Πέθανε η σπουδαία ερμηνεύτρια

Τροχαίο στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Βίντεο από την στιγμή της σύγκρουσης των ΙΧ

Κακοκαιρία “ILINA”: έντονες καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι την Δευτέρα