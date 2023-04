Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η πλατφόρμα

Η άρση ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ, με τους κωδικούς TAXISnet.

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα Δευτέρα η πλατφόρμα για τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα και δίνεται η δυνατότητα άρσης της ακινησίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για το έτος 2023, με μερική και αναλογική καταβολή του αντίστοιχου ποσού.

Η άρση ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ, με τους κωδικούς TAXISnet. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα μπαίνουν στην πλατφόρμα θα επιλέγουν το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία και θα πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που επιθυμούν.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, άπαξ εντός του έτους 2023, για άρση της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Επιδιώκεται να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε προσωρινή άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α'82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2023, να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

