Κηφισιά: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για επίθεση με σουγιά και ξυλοδαρμό δύο άλλων ανηλίκων

Οι δυο ανήλικοι δράστες κατηγορούνται για σωματική βλάβη, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, περί όπλων και για μη έκδοση αστυνομικής ταυτότητας

Στη σύλληψη δυο ανηλίκων 15 και 14 ετών προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, καθώς οι δύο νεαροί φέρεται να προσέγγισαν δυο άλλους ανήλικους 14 και 12 ετών στην περιοχή της Κηφισιάς και να τους ζήτησαν να αποχωρήσουν από το σημείο που βρίσκονταν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της 1-4-2023, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, δύο ημεδαποί, 15 και 14 ετών, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για σωματική βλάβη, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, περί όπλων και για μη έκδοση αστυνομικής ταυτότητας.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω κατηγορούνται ότι προσέγγισαν δύο ημεδαπούς, 14 και 12 ετών, στην περιοχή της Κηφισιάς, τους ζήτησαν να αποχωρήσουν από το σημείο και με την απειλή αιχμηρού και μεταλλικού αντικειμένου περιόρισαν τον 12χρονο και τον ανάγκασαν να πει υβριστικές για τον ίδιο φράσεις, προβαίνοντας παράλληλα σε βιντεοσκόπηση μέσω κινητού τηλεφώνου. Στη συνέχεια τον χτύπησαν με λακτίσματα και γροθιά στα πλευρά και στο κεφάλι.

Ανωτέρω αστυνομικοί που τους αναζητούσαν, εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην ίδια περιοχή και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

