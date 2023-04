Κοινωνία

Τέμπη: Η ανατριχιαστική στιγμή που το Intercity περνά από το σημείο της φονικής σύγκρουσης (βίντεο)

Μεγάλη η συγκίνηση στα πρώτα δρομολόγια του Intercity. Μουδιασμένοι επιβάτες, συγκινημένος ο πρόεδρος του ΟΣΕ.



Ανατριχιάζει η στιγμή που, για πρώτη φορά μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία, επιβατική αμαξοστοιχία περνάει από τα Τέμπη.

Για πρώτη φορά, μετά το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, επιβατικό τρένο πέρασε από το σημείο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και, οι πρώτες εικόνες μετά την επανεκκίνηση των δρομολογίων του ΟΣΕ, το πρωί της Δευτέρας (03/04) ανατριχιάζουν.

Συγκινητική ήταν και η στιγμή που το Intercity πέρασε από το σημείο της μοιραίας σύγκρουσης. Μάλιστα, ο μηχανοδηγός την ώρα της διέλευσης ανακοίνωσε ότι «περνάει από το σημείο» όπου 57 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Η Intercity αμαξοστοιχία που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προς Αθήνα, διήλθε από το σημείο που βρήκαν τραγικό θάνατο 57 επιβάτες με σταθερή ταχύτητα, ενώ ακούστηκε επαναλαμβανόμενα η κόρνα του.

πηγή βίντεο: larissanet.gr

