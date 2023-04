Life

ΕΕΣ: Μεγάλη δράση υποστήριξης των αδέσποτων ζώων στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων, ενισχύει τους τετράποδους φίλους μας που χρειάζονται βοήθεια.



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων (4/4), θα πραγματοποιήσει την Τρίτη 4 Απριλίου 2023, στις 3 μ.μ., στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας, μεγάλη δράση υποστήριξης των αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται στον Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τα χιλιάδες αδέσποτα που διαβιούν στη χώρα μας και χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο Εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Τμήματος Αθήνας του Ε.Ε.Σ. θα αναλάβει την καθημερινή βόλτα των ζώων, χαρίζοντας στιγμές χαράς και κοινωνικοποίησης στους μικρούς μας φίλους. Παράλληλα, ο Ε.Ε.Σ, θα προσφέρει μεγάλη ποσότητα ζωοτροφών για τα αδέσποτα που φιλοξενούνται στον Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας, τον οποίο και στηρίζει διαχρονικά, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο που επιτελεί προς τα αδέσποτα ζώα της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φιλοζωικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας είναι επίσημα αναγνωρισμένο σωματείο και από το 2006, όταν και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ενεργά, έχει ως βασικό στόχο και σκοπό του τη διαχείριση και την ευζωία των τραυματισμένων και εγκαταλελειμμένων ζώων.

