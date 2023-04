Πολιτική

Εκλογές 2023 - Μιθριδάτης στον ΑΝΤ1: Περίμενα τις αντιδράσεις από τη ΝΔ

Ο τραγουδοποιός και υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις πολιτικές αντιδράσεις που προκάλεσε η υποψηφιότητά του.

Του Αντώνη Σεφερλή

Για τακτικές αντιπερισπασμού από τα μεγάλα θέματα που αφορούν την κοινωνία, κάνει λόγο ο γνωστός τραγουδοποιός Μιθριδάτης – με αφορμή την πολιτική κόντρα που ξέσπασε για παλαιότερες αναρτήσεις του στα social media, μέσω δηλώσεών του στον ΑΝΤ1.

«Το περίμενα γιατί, ακριβώς το ίδιο πράγμα έκαναν πριν από δύο χρόνια που έβγαλα το ‘Για να μην τα χρωστάω’. Η διαφορά είναι ότι, τότε δεν πήρε επίσημη θέση η Νέα Δημοκρατία και δεν έβγαλαν tweets οι πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, αλλά τα τρολς τα οποία δουλεύουν για τη συγκεκριμένη παράταξη», δήλωσε ο τραγουδοποιός και υποψήφιος βουλευτής στον ΑΝΤ1.

Η Νέα Δημοκρατία άσκησε δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για ομοφοβικές και σεξιστικές αναρτήσεις του νέου του υποψήφιου.

«Ο Μιθριδάτης προσθέτει στον ΣΥΡΙΖΑ όπως και οι υπόλοιποι που θα ανακοινωθούν. Πανικός της ΝΔ. Και για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γράψει σχόλια», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της ίδιας εκπομπής λέγοντας: «Είστε υποκριτές και φαρισαίοι, αριστεροί».

Ο καλλιτέχνης πάντως απαντά πως οι θέσεις του για το ρόλο της γυναίκας στη κοινωνίας είναι γνωστές από παλιά. «Είμαι σε ένα συγκρότημα με προοδευτικές απόψεις από τα μέσα του 1990. Όπως τον κύρη του σπιτιού, που σχολάζει πόσο διαφορετικοί ρόλοι υπάρχουν από την ελληνική κοινωνία στη γυναίκα, σύζυγο και την κόρη. Και τις αντρικές ‘γουρουνιές’ που λέει για τον κακό συμπεριφορισμό των ανδρών στις γυναίκες», λέει ο Μυθριδάτης.

Την ίδια ώρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε πως, «ο πολακισμός είναι προϋπόθεση για να μπεις στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ».

