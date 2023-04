“Ράδιο Αρβύλα” - Κανάκης: Το παρ’ ολίγον ατύχημα εξαιτίας της κακοκαιρίας

Life

Ο Αντώνης Κανάκης μοιράστηκε με τους τηλεθεατές την περιπέτεια που είχε στους πλημμυρισμένους δρόμους της Θεσσαλονίκης.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η επέλαση της κακοκαιρίας “Ilina”, η οποία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Τα φαινόμενα είναι έντονα στη Θεσσαλονίκη, όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Κανάκης μέσα από την εκπομπή “Ράδιο Αρβύλα”.



Μάλιστα, ο παρουσιαστής αποκάλυψε και το παρολίγον ατύχημα που θα είχε με το αυτοκίνητό του, εξαιτίας της κακοκαιρίας.



«Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Η εκπομπή θα ολοκληρωθεί αν δεν πλημμυρίσουμε. Δεν φαντάζεστε τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κόντεψα να σκοτωθώ. Όχι, αλήθεια! Κόντεψα να σκοτωθώ, να τρακάρω δηλαδή. Φαντάζομαι πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν, δυστυχώς, τέτοια ατυχήματα και πολλοί κόντεψαν να τρακάρουν. Δεν είμαστε καλά σε αυτή τη χώρα, δεν είναι δυνατόν οι δρόμοι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ρίχνει μια βροχή και μαζεύονται σε όλες τις κατευθύνσεις λίμνες με νερά, οι οποίες παρασύρουν το τιμόνι. Ο άλλος ο οδηγός – χωρίς να φταίει ο άνθρωπος – σου πετάει νερό στο παρμπρίζ και χάνεις την ορατότητά σου», είπε ο Αντώνης Κανάκης.



