Ολλανδία: Σύγκρουση τρένου και εκτροχιασμός

Επιβατικός συρμός με δεκάδες επιβάτες συγκρούστηκε με γερανό.

Τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί «σοβαρά» και ένας έχασε τη ζωή του, όταν επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αφού συγκρούστηκε με βαρύ μηχάνημα έργου πάνω στις σιδηροτροχιές, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ολλανδίας.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου έγινε η σύγκρουση, κοντά στο χωριό Βούρσχοουτεν, ανάμεσα στη Χάγη και στη Λάιντεν.

Σε ορισμένους από τους τραυματίες προσφέρθηκαν φροντίδες επιτόπου, ενώ άλλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Ο συρμός εκτελούσε νυχτερινό δρομολόγιο από τη Λάιντεν στη Χάγη. Το πρώτο βαγόνι του τρένου εκτροχιάστηκε κι είναι πεσμένο στο ένα πλευρό σε χωράφι, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP. Δεύτερο βαγόνι έχει επίσης πέσει στο ένα πλευρό, ενώ στο τελευταίο βαγόνι εκδηλώθηκε φωτιά, η οποία πλέον έχει κατασβεστεί, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες.

Οι Ολλανδικοί Σιδηρόδρομοι (NS) ανέφεραν μέσω Twitter πως άλλα δρομολόγια που συνδέουν τη Λάιντεν και τη Χάγη ακυρώθηκαν ή ανεστάλησαν εξαιτίας του ατυχήματος.

