Λύτρας για 12χρονη στον Κολωνό: Δέχεται ξεκάθαρες απειλές για την υπόθεση

Καταγγελία για απόπειρα απαγωγής της 12χρονης έκανε η γιαγιά του παιδιού, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος της μητέρας της 12χρονης από τον Κολωνό που έπεσε θύμα βιασμών, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε το κορίτσι

«Αρχικά μια πέτρα έσπασε την τζαμαρία του σπιτιού στο οποίο διαμένει, αλλά δεν δώσαμε σημασία και το θεωρήσαμε τυχαίο γεγονός. Λίγο αργότερα ο αδερφός της βγαίνοντας στο δρόμο είδε έναν άγνωστο να του κάνει νόημα με την χαρακτηριστική κίνηση να μη μιλήσει», είπε ο κ. Λύτρας.

«Το τελευταίο όμως ήταν ξεκάθαρο. Ένας άγνωστος πήγε κρατώντας μαχαίρι έξω από το δωμάτιο της με σκοπό να τον δει η μικρή και να τρομοκρατηθεί. Το κορίτσι αντέδρασε και πήγε να τον απωθήσει με συνέπεια εκείνος να αντιδράσει και να την τραυματίσει με το μαχαίρι στο χέρι», πρόσθεσε.

«Η 12χρονη έχει την αίσθηση πως όλα αυτά είναι μια ξεκάθαρη απειλή που σχετίζεται με την υπόθεση», είπε ο κ. Λύτρας. Ερωτηθείς για το πώς έχει γίνει η γνωστή η διεύθυνση του σπιτιού που μένει η 12χρονη, απάντησε πως δυστυχώς έχει αποκαλυφθεί και από επίσημα χείλη.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε αποκλειστικά και η γιαγιά της 12χρονης, καταγγέλλοντας πως η εγγονή της έπεσε θύμα απόπειρας απαγωγής. Τα στοιχεία του αυτοκινήτου δόθηκαν στην Αστυνομία, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα, είπε η γιαγιά του κοριτσιού.

