Υγεία - Περιβάλλον

“To Πρωινό” - Κατερίνα Πλουμιδάκη: Τα χείλη μου “σάπισαν” μετά από πλαστική επέμβαση (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 η συγγραφέας για την χειρουργική επέμβαση, που μετέτρεψε τη ζωή της σε "εφιάλτη".

Μια αποτυχημένη πλαστική χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης συνθετικού κολλαγόνου από την περιοχή των χειλιών, μετέτρεψε τη ζωή της από το 2021 σε εφιάλτη. Έλληνας πλαστικό χειρουργό στην Φλόριντα, της συστήθηκε ως ειδικός με εκατοντάδες πελάτες από όλη τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική, ενώ έκανε βόλτα με το σύζυγό της και λίγο έλειψε να χάσει την ζωή της.

Από τότε και μέχρι σήμερα η καταξιωμένη συγγραφέας, Κατερίνα Πλουμιδάκη, προσπαθεί από την μια να διορθώσει ό,τι μπορεί από την σημερινή μη φυσιολογική της εικόνα, με τα προβλήματα να είναι πολλά και σύνθετα, αφού ακόμα και νερό πίνει μόνο με καλαμάκι και από την άλλη αναμένει την ημέρα που θα δικαιωθεί μέσα από μια σειρά νομικών διαδικασιών που έχει ήδη ξεκινήσει με τους δικηγόρους της στην Αμερική.

Η ίδια βρέθηκε καλεσμένη στο "Πρωινό" και μίλησε για την τραυματική της εμπειρία.

«Είμαι με τον άνδρα μου σε μονοήμερη εκδρομή το 2020, στο Βέιλ στο Κολοράντο.Εκεί που περπατούσαμε στο δρόμο και μιλούσαμε ελληνικά μας πιάνει την κουβέντα κάποιος και μας συστήνεται ως Έλληνας πλαστικός χειρουργός. Με κοιτούσε έντονα και μέσα σε πέντε λεπτά χωρίς να του έχω δώσει κανένα δικαίωμα με ρωτάει “Τι έχεις κάνει στα χείλη σου;” Η αλήθεια είναι πως πριν 30 χρόνια είχα κάνει μια ένεση κολλαγόνου. Ο γιατρός μιλούσε για επέμβαση ρουτίνας.





Στην σύντομη γνωριμία τους ο Έλληνας πλαστικός γιατρός, γνωστής οικογενείας των Αθηνών, προσπάθησε να την πείσει πως για εκείνον η αφαίρεση του υλικού από τα χείλη της ήταν μια επέμβαση ρουτίνας, καθώς είχε στην επαγγελματική του σταδιοδρομία είχε κληθεί πολλές φορές να επαναλάβει:

«Έτσι την επόμενη πλέον χρονιά και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2021 τον επισκέπτομαι και στις 19 του ίδιου μήνα με χειρουργεί. Όλους αυτούς τους μήνες ο ίδιος είχε κρατήσει επαφή μαζί μας. Μας έπαιρνε συχνά τηλέφωνο τον άντρα μου κι εμένα και αναπτύξαμε μια φίλια μαζί του όπως κάνουν οι Έλληνες της Αμερικής. Κατάφερε και κέρδισε την πλήρη εμπιστοσύνη μας» είπε χαρακτηριστικά η ίδια.



Δυστυχώς όμως στο πρώτο χειρουργείο τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που της είχε υποσχεθεί ο γιατρός «Όπως με ενημέρωσε ο γιατρός δεν είχα καλή επούλωση.Στις 27 Ιουλίου κι αφού δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με την επούλωσή μου, αποφάσισε να μου χορηγήσει μία ένεση με αιμοπετάλια. Οδηγήθηκα σε περαιτέρω θρόμβωση και έμεινα με το νεκρό δέρμα από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου, με κίνδυνο να πεθάνω.»

Η ίδια εξομολογήθηκε στο "Πρωινό" πως «Όταν είδα ότι έχασα σχεδόν το πρόσωπό μου ήθελα να αυτοκτονήσω και σκεφτόμουν τους τρόπους. Δεν ήθελα να πηδήξω από τον 10ο γιατί με ανατρίχιαζε ο διαμελισμός και επειδή τα μόνα χάπια που είχα από το γιατρό ήταν κάποια ηρεμιστικά σκεφτόμουν πόσα θα χρειαστώ για να πεθάνω και να μη μείνω φυτό. Αυτές τις σκέψεις τις έκανα δυο φορές, πρώτα όταν δεν είχα χείλη και μετά όταν με εγκατέλειψε ο γιατρός απότομα. Αυτό που με κράτησε στη ζωή πλην της οικογένειάς μου είναι τα 35 χρόνια μελέτης βιβλίων αυτοβοήθειας που έβαλα σε εφαρμογή για να μπορέσω να επιζήσω».

Η Κατερίνα Πλουμιδάκη βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με το γιατρό στα αμερικανικά δικαστήρια.

