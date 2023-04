Life

Τζένιφερ Άνιστον: Αποκάλυψε τι έτρωγε στα γυρίσματα της σειράς "Τα Φιλαράκια"

Viral έχει γίνει στα social media η σαλάτα που έτρωγε η Τζένιφερ Άνιστον στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς “Τα Φιλαράκια”.

Μάλιστα, οι χρήστες αναρτούν συνεχώς τη συνταγή για το πώς μπορεί κανείς να τη φτιάξει.

Ωστόσο, η Τζένιφερ Άνιστον σε συνέντευξή της διέψευσε ότι είναι αυτή η περιβόητη σαλάτα της και διευκρίνισε ότι απολάμβανε τη σαλάτα Cobb.

«Η σαλάτα που έτρωγα στο σετ των Friends δεν είναι αυτή που έχει κυκλοφορήσει και ειλικρινά δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Δείχνει υπέροχη, αλλά δεν ήταν η σαλάτα μου. Η σαλάτα που έτρωγα ήταν η cobb με iceberg. Προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο είχε μέσα, πεκορίνο, μπέικον γαλοπούλα, κοτόπουλο και ρεβίθια», δήλωσε σε συνέντευξή της.

Στη συνέχεια, η Τζένιφερ Άνιστον ρωτήθηκε για τις προτιμήσεις της στο σάντουιτς και για το εάν της αρέσει να προσθέτει πατατάκια στη γέμιση, με την ίδια να απαντά γελώντας: «Η Κόρτνεϊ Κοξ το κάνει αυτό. Η Κόρτνεϊ όταν έφτιαχνε σάντουιτς έβαζε μαγιονέζα, μουστάρδα, τυρί, κοτόπουλο σε φέτες και πατατάκια».

Η συνταγή που έχει γίνει viral στο TikTok ως «η σαλάτα της Τζένιφερ Άνιστον» περιλαμβάνει πλιγούρι, αγγούρια κομμένα σε κύβους, μαϊντανό, δυόσμο, κόκκινο κρεμμύδι, ρεβίθια, θρυμματισμένη φέτα και φιστίκια Αιγίνης.

