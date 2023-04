Κοινωνία

Βιασμοί ανηλίκων - Ντογιάκος: παρέμβαση για την αποφυλάκιση του προπονητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος για την αποφυλάκιση του προπονητή που είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια για ασέλγεια σε ανήλικους.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος ζήτησε από την Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου να του διαβιβαστεί το βούλευμα, με το οποίο μετά από 12,5 χρόνια εγκλεισμού του αποφυλακίστηκε, ο προπονητής, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ασέλγεια σε βάρος 36 ανηλίκων στην Κρήτη.

Ο κ. Ντογιάκος ζήτησε το εν λόγω βούλευμα προκειμένου να εξετάσει εάν έχει εμπεριστατωμένη ή όχι αιτιολογία ή υπάρχουν ασάφειες και νομικά κενά στο σκεπτικό του. Σε καταφατική περίπτωση θα προχωρήσει σε αναίρεση του επίμαχου βουλεύματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Λύτρας για 12χρονη στον Κολωνό: Δέχεται ξεκάθαρες απειλές για την υπόθεση

Σεπόλια: Φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Πρέσπες: Διάσωση αρκούδας από παράνομη παγίδα (εικόνες)