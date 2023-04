Κοινωνία

Βιασμοί ανηλίκων: Αποφυλακίστηκε προπονητής που καταδικάστηκε σε 401 χρόνια

Οι όροι της αποφυλάκισης του προπονητή που έχει καταδικαστεί για ασέλγεια σε 36 ανήλικους.

Αποφυλακίστηκε υπό όρους, από τις φυλακές της Τρίπολης, ο προπονητής που καταδικάστηκε για ασέλγεια σε 36 ανήλικους.

Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες ο προπονητής αποφυλακίστηκε μετά την σχετική αίτηση που κατέθεσε στο συμβούλιο του σωφρονιστικού καταστήματος όπου βρισκόταν τα τελευταία χρόνια.

Οι όροι της αποφυλάκισης είναι οι εξής: Να μην διαμένει και να μην επισκέπτεται τη νήσο Κρήτη, να δίνει το «παρών» δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, να διαμένει σε περιοχή της Αττικής που έχει οριστεί, να μη συναναστρέφεται με ανήλικους χωρίς παρουσία ή τη συναίνεση των εχόντων την επιμέλεια και να πηγαίνει για συνεδρία με ψυχίατρο μία φορά το μήνα (με αυτό ασχολείται η υπηρεσία επιμελητών).

Ο συγκεκριμένος είχε καταδικαστεί σε 401 χρόνια φυλάκισης, που με τη συγχώνευση έγιναν 220 και που σε πραγματικά χρόνια έκτισης μειώνονται σε 25 και τελικά σε 20 με τον νέο ποινικό κώδικα. Καταδικάστηκε πρωτόδικα για κατάχρηση σε ασέλγεια και απόπειρα κατάχρησης σε ασέλγεια σε βάρος 36 παιδιών, ενώ την ίδια ποινή του επέβαλε και το εφετείο.

Στα τέλη Απριλίου του 2020 είχε αποφυλακιστεί από τις φυλακές των Γρεβενών, που τότε εξέτιε την ποινή του, όμως λίγες ημέρες αργότερα είχε συλληφθεί για παραβίαση των όρων της αποφυλάκισης και οδηγήθηκε ξανά στις φυλακές. Τότε, είχε δηλώσει ως τόπο διαμονής περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ κατά πληροφορίες, μετά την εκ νέου φυλάκισή του, παρέμεινε για κάποιο διάστημα στο σωφρονιστικό κατάστημα των Γρεβενών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Τρίπολη.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2011, που συνελήφθη για τα ειδεχθή εγκλήματά του κατά των ανηλίκων, είχε προφυλακιστεί στις φυλακές Τριπόλεως. Η δίκη του, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, είχε πραγματοποιηθεί στο Εφετείο του Πειραιά, για λόγους προστασίας της ανηλικότητας των θυμάτων του.

