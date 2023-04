Πολιτική

Παναγιωτόπουλος - Ακάρ: Να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας

Τι δήλωσαν κατά τη συνάντησή τους οι δύο Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στην Τουρκία, στις περιοχές που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς, ύστερα από πρόσκληση του Τούρκου ομολόγου του, Χουλουσί Ακάρ.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του στο Κέντρο Συντονισμού και Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων, στην Αντιόχεια, όπου ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις και την επικρατούσα κατάσταση, και εν συνεχεία μετέβη, μαζί με τον Τούρκο ομόλογό του, με ελικόπτερο στα σημεία των καταστροφών.

Οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν, επίσης, νοσοκομείο της περιοχής, καθώς και τους χώρους όπου στεγάζονται προσωρινά οι κάτοικοι που επλήγησαν από τον σεισμό.

Κατά την επίσκεψή του, ο Ν. Παναγιωτόπουλος επανέλαβε «προς τον Χουλουσί Ακάρ, την τουρκική κυβέρνηση και τον τουρκικό λαό, τα ειλικρινή συλλυπητήρια της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για τις χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στην καταστροφή που προκάλεσαν οι σεισμοί».

«Ο Ν. Παναγιωτόπουλος από την πρώτη στιγμή μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στάθηκε στο πλευρό μας τόσο με τα μηνύματα που έστειλε όσο και με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε μαζί του» ξεκαθάρισε ο Χ. Ακάρ.

«Ρωτούσε συνεχώς για τις ανάγκες που έχουμε και το πώς μπορούν να βοηθήσουν και πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική η στήριξη και η ανοχή που έδειξαν οι Έλληνες μετά τους σεισμούς» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «μετά από αρκετά χρόνια (σ.σ. η τελευταία επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε το 2002), σήμερα φιλοξενούμε τον Έλληνα υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και την αποστολή του και θέλω να τους ευχαριστήσω» ενώ τόνισε ότι «Τουρκία και Ελλάδα είναι δύο γείτονες και σύμμαχες χώρες στο ΝΑΤΟ, εδώ και πάνω από 70 χρόνια και γνωρίζετε ότι υπάρχουν ισχυροί πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας».

«Οι δύο χώρες», ανέφερε, «ήταν πάντα αλληλέγγυες σε δύσκολους καιρούς και σήμερα βιώνουμε ένα ακόμα παράδειγμα της αλληλεγγύης αυτής».

«Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που κάλεσε την Τουρκία και πρότεινε βοήθεια μετά την καταστροφή και συνέβαλλε σημαντικά όσον αναφορά τις ανθρωπιστικές βοήθειες όσο και στις διαδικασίες έρευνας και διάσωσης» υπογράμμισε.

«Θα ήθελα να εκφράσω για άλλη μια φορά τα συλλυπητήριά μου για τις ζωές που χαθήκαν στις 28 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα στο δυστύχημα που συνέβη και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» είπε ο Χ. Ακάρ.

«Εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε τις προσπάθειες μας για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βελτίωση των διμερών μας σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και όπως γνωρίζετε και εσείς υπάρχουν κάποια προβλήματα και κάποιες διαφορές. Ελπίζουμε πως Τουρκία και Ελλάδα, δύο πολιτισμένες χώρες, μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές αυτές στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας, διπλωματίας και σεβασμού. Πιστεύω πως αυτό θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών» επισήμανε.

«Ως δύο γειτονικές χώρες στο Αιγαίο, η Τουρκία μας είναι πολυδιάστατη όπως και οι διαφορές μας. Η επιθυμία μας, η προσμονή μας και η ευχή μας είναι χωρίς να υπάρχει μια καταστροφή να συνεχιστεί αυτή η προσέγγιση και η θετική ατμόσφαιρα μετά τον καταστροφικό σεισμό. Με τη δημιουργία περιβάλλοντος μόνιμης συνεργασίας, εμείς θέλουμε το Αιγαίο και η Μεσόγειος να αποτελέσουν θάλασσα φιλίας. Η βασική επιθυμία μας και η προσμονή μας είναι να ζήσουν εντός ασφαλείας και ηρεμίας οι λαοί και στις δύο πλευρές» συμπλήρωσε ο Χ. Ακάρ.

