Οικονομία

Καθολικό Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν οι τράπεζες

Ανατροπές στις τραπεζικές συναλλαγές φέρνει το Πάσχα των Καθολικών.

Το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2), όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), θα παραμείνει κλειστό την 7η και την 10η Απριλίου 2023, (δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών). Καθώς οι συγκεκριμένες ημέρες αντιστοιχούν σε εργάσιμες ημέρες στην Ελλάδα, συνιστούν ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (άρθρο 11 του Ν. 3336/2005).

Τις παραπάνω ημερομηνίες τα καταστήματα των Τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν ανοιχτά (επειδή θεωρούνται εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους σε αυτά). Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Τις ημέρες ειδικής αργίας, το σύνολο των οφειλών, από υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ανωτέρω αναφερομένων φορέων και των συναλλασσόμενων, όπως επίσης, οι οφειλές των συναλλασσόμενων προς οιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 11 Απριλίου 2023.

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματα τους με ημερομηνία εκτελέσεως την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη, 11 Απριλίου 2023.

Περαιτέρω (παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005), οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, και των δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 6 Απριλίου ή την Τρίτη, 11 Απριλίου.

Κατόπιν σχετικής οδηγίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά την 7η και την 10η Απριλίου 2023, θα γίνονται αποδεκτές από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Τελωνειακές Αρχές στην Ελλάδα και τραπεζικές επιταγές, με ημερομηνία έκδοσης την 11η Απριλίου 2023.

Τέλος, συνιστάται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες για την αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών και αρχείων πιστώσεων μισθοδοσίας, να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.