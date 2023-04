Κοινωνία

Άκης Τσελέντης: Η πρωταπριλιάτικη ανάρτησή του έφερε παρέμβαση εισαγγελέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για διασπορά fake news ερευνάται η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη την Πρωταπριλιά για το ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν αποτελεί ποινικό αδίκημα η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη την Πρωταπριλιά, ζήτησε ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου. Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, θέλησε να τηρήσει το έθιμο της Πρωταπριλιάς και προχώρησε σε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook η οποία δεν ήταν -φυσικά- αλήθεια.

Ο εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου, δεν είδε με καλό μάτι την ανάρτηση και ζήτησε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, για να διαπιστωθεί, εάν η ανάρτηση αποτελεί διασπορά ψευδών ειδήσεων και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα με βάση το αρ. 191 του Ποινικού Κώδικα.

Ο Εισαγγελέας Εφετών αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κατόπιν σχετικής αναρτήσεως σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, του Σεισμολόγου, Διευθυντού του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Διευθυντού του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης για τσουνάμι, κ. Ακη Τσελέντη, αναφορικά με επικείμενες καταστροφές βιβλικού ή και Ιρουρασικού μεγέθους στο Αιγαίο, με επίκεντρο τη Σαντορίνη Ν. Κυκλάδων, ανάρτηση η οποία προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία, λόγω και της προέλευσης της στον πληθυσμό της Σαντορίνης του Νομού Κυκλάδων, αλλά και παγκοσμίως, παραγγέλεσθε, όπως επειγόντως διερευνήσετε, σχηματίζοντας σχετική προκαταρκτική δικογραφία, την πιθανή τέλεση εκ μέρους του, κατά τα άλλα διακεκριμένου επιστήμονα, της ποινικώς κολασίμου πράξεως του άρθρου 191 Π.Κ. (Διασπορά ψευδών ειδήσεων)».

Η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη για το ηφαίστειο της Σαντορίνης

«Δυστυχώς δε πάμε καλά όσον αφορά την Σαντορίνη. Από τον Οκτώβρη παρακολουθούμε με 20 επιπλέον σεισμογράφους το νησί και παρατηρούμε ότι από τον Ιανουάριο έχουμε σταδιακή εξαφάνιση του μάγματος κάτω από το ηφαίστειο.

Παράλληλα αντιδιαμετρικά της Γης ένα άλλο ηφαίστειο το γνωστό Tripanteco (κάτω αριστερά) παρουσιάζει το αντίθετο φαινόμενο σύμφωνα με το Ιαπωνικό Ηφαιστειακό Ινστιτούτο. Δηλαδή παρατηρείται ανύψωση του μάγματος.

Πρόσφατες μετρήσεις που έγιναν από ομάδα Ιαπώνων ηφαιστειολόγων δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μετατοπισθεί όλο το μάγμα που ήταν κάτω από τη Σαντορίνη προς το ηφαίστειο Tripanteko στο Πινοκιστάν δημιουργώντας μια τεράστια χοάνη κάτω από τη Σαντορίνη.

Αν συμβεί αυτό θα έχουμε την εισρόφιση των υδάτων του Αιγαίου το οποίο θα μεταβληθεί σε λιμνοθάλασσα με ότι αυτό συνεπάγεται για το τουρισμό. Βέβαια αυτό έχει και τα καλά του γιατί σε πολλά νησιά πλέον θα μπορούμε να πηγαίνουμε οδικώς! Η πιθανότητα να συμβεί αυτό δεν είναι καθόλου αμελητέα και ξεπερνά το 30%.

Ελπίζω να πέφτω έξω αλλά δυστυχώς άλλα δείχνουν οι μετρήσεις. Θα σας κρατώ ενήμερους» έγραψε στην ανάρτησή του ο Άκης Τσελέντης και στο τέλος του κειμένου του έβαλε link το οποίο παρέπεμπε σε ιστοσελίδα για την Πρωταπριλιά και τα ψέματα που λέμε εκείνη την ημέρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικία

Παλαιό Φάληρο: πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου

Forbes: Οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Ποιος εκθρόνισε τον Μασκ