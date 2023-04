Υγεία - Περιβάλλον

Σε λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία

Σκοπός του νέου Μητρώου είναι η καταγραφή των ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, ώστε να τους παρέχονται οι βέλτιστες υπηρεσίες Υγείας. Ποιοι θα έχουν πρόσβαση στο Μητρώο.

Η ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, ολοκλήρωσε τη σχεδίαση και υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, το οποίο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τη Δευτέρα 3 Απριλίου.

Σκοπός του νέου μητρώου είναι η καταγραφή των ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, ώστε να τους παρέχονται οι βέλτιστες υπηρεσίες Υγείας. Πρόσβαση στο Μητρώο έχουν οι νευρολόγοι ή οι παιδίατροι, μέσω του portal της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Ο πιστοποιημένος γιατρός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην καρτέλα του ασθενή και επικαιροποίησης των στοιχείων του, καθώς και τη δυνατότητα εισαγωγής των στοιχείων νέου ασθενή.

«Παραδώσαμε προς χρήση από τους πιστοποιημένους γιατρούς το Μητρώο Ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, για την υλοποίηση του οποίου αξιοποιήσαμε την εμπειρία των στελεχών της ΗΔΙΚΑ από την ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών, όπως είναι το Μητρώο για τους Ασθενείς Με Κυστική Ίνωση, τα μητρώα καταγραφής ασθενών με Covid-19 και των εμβολιασμένων κατά της πανδημίας του κορωνοϊού, το Μητρώο Αντιγριπικών Εμβολιασμών, το Μητρώο Παιδικών Νεοπλασιών και το Μητρώο εμβολιασμών Παιδιών και Εφηβών », σχολίασε η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα.

Το Μητρώο Ασθενών με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία διατηρεί στην καρτέλα ασθενή στοιχεία για τις εξής ενότητες:

Δημογραφικά Στοιχεία

Διάγνωση και Ιστορικό

Ιατρικό Ιστορικό

Ιστορικό Επισκέψεων

Ο πιστοποιημένος γιατρός μπορεί να δει και να ενημερώσει πληροφορίες που σχετίζονται με:

Την ICD10 διάγνωση του ασθενή

Την ημερομηνία, τον τύπο της διάγνωσης

Τον γενετικό έλεγχο

'Αλλο Διαγνωστικό Παρακλινικό Έλεγχο

Ατομικό Ιστορικό

Κληρονομικό Ιστορικό

Το Μητρώο διαλειτουργεί με ασφάλεια με:

το σύστημα αρχειοθέτησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ

το σύστημα αρχειοθέτησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΑΗΦΥ).

Επίσης το Μητρώο έχει πρόβλεψη διαλειτουργικότητας μέσω του ΑΡΙ της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με τα ενδεδειγμένα συστήματα αρχειοθέτησης του ΕΟΠΥΥ.

