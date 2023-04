Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: βίντεο ντοκουμέντο με την επίθεση στο περιπολικό

Καρέ - καρέ η επίθεση στους αστυνομικούς έξω από την ΑΣΟΕΕ. Τι ανέφερε ο αστυνομικός που πυροβόλησε στον αέρα.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Αποκλειστικό ντοκουμέντο από την στιγμή που περιπολικό, δέχεται επίθεση από κουκουλοφόρους έξω από την ΑΣΟΕΕ, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης πυροβολεί στον αέρα, προκειμένου -όπως υποστήριξε- να γλιτώσει από τα χέρια κουκουλοφόρων, οι οποίοι του επιτέθηκαν μπροστά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο τής Αθήνας.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα οι επιτιθέμενοι είχαν εκσφενδονίσει πέτρες και καδρόνια προς το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο είχε εγκλωβιστεί στην οδό Πατησίων, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας.

Ο αρχιφύλακας, πατέρας δύο παιδιών, περιέγραψε στους συναδέλφους του: "Οι δύο συνάδελφοί μου εξήλθαν του οχήματος και εγώ εγκλωβίστηκα σε αυτό. Με χτύπησαν στην πλάτη και στο κεφάλι. Για δευτερόλεπτα απομακρύνθηκαν και μετά τους είδα να επιστρέφουν. Τότε πίστεψα ότι ήθελαν να μου κάνουν κακό. Έβγαλα το υπηρεσιακό όπλο μου και πυροβόλησαν τέσσερις φορές στον αέρα, για να τους τρομάξω και να μπορέσω να φύγω."

Μετά τους πυροβολισμούς, ο οδηγός του περιπολικού με ελιγμούς επιχείρησε να φύγει γρήγορα από το σημείο, αλλά και πάλι δέχθηκε επίθεση, όπως αποτυπώνεται και στο ερασιτεχνικό βίντεο.

Λίγο μετά τις δώδεκα το μεσημέρι ομάδα 35 ατόμων, σύμφωνα με την αστυνομία, βγήκε από την πρώην ΑΣΟΕΕ, έκλεισε το ένα ρεύμα της Πατησίων στήνοντας οδοφράγματα.

Μόλις έγινε αντιληπτό δόθηκε εντολή σε όλα τα περιπολικά να αποφύγουν τον συγκεκριμένο δρόμο.

Όπως αναφέρει ο Δημοσθένης Πάκος, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, δεν είναι η πρώτη φορά που περιπολικό δέχεται επίθεση. "Είναι η πολλοστή φορά που κάποιοι γνωστοί μπαχαλάκηδες προσπαθούν να κάνουν την Αθήνα εμπόλεμη ζώνη. Το τι έγινε ακριβώς και τι ενέργειες κάνανε οι συνάδελφοί μας θα το δείξει η πειθαρχική ή η ποινική έρευνα, που διεξάγεται. Από ‘κει και έπειτα οφείλουμε κάποια στιγμή να διεξάγουμε και ποινικές έρευνες ως κράτος και σ’ αυτούς τους κυρίους, οι οποίοι με κουκούλες και κράνη βγαίνουν μέρα – μεσημέρι και προσπαθούν να κάψουν αυτοκίνητα και τις περιουσίες των Ελλήνων πολιτών", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο αστυνομικός συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και αφέθηκε ελεύθερος.

Το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ έδωσε εντολή να ξεκινήσει η διαδικασία διερεύνησης για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, ενώ εξετάζεται εάν θα τεθούν σε διαθεσιμότητα οι αστυνομικοί για τον τρόπο αντίδρασης στο επεισόδιο.

