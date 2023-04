Κοινωνία

Πετράλωνα: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ

Βίαιο σκηνικό κατά αστυνομικών έλαβε χώρα έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ στα Πετράλωνα.

Επίθεση με πέτρες δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΡΑΣΗ έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ στα Πετράλωνα, το βράδυ της Τετάρτης.

Η ομάδα των ατόμων που βγήκε από συρμό του Ηλεκτρικού στις 23:30 το βράδυ, επιτέθηκε με πέτρες και ξύλα στους αστυνομικούς, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν έναν νεαρό 22 ετών και η προσαγωγή στη συνέχεια μετατράπηκε σε σύλληψη.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και αναμένεται εντός της ημέρας να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

"Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες χθες (5-4-2023) στο σταθμό του ΗΣΑΠ «Βικτώρια», από αστυνομικούς του Σχεδίου Ασφαλείας Δικτύου Υποδομής ΣΤΑ.ΣΥ. «ΑΡΙΑΔΝΗ», 22χρονος ημεδαπός για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Ειδικότερα, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο χθες το βράδυ, ομάδα περίπου -100- φίλαθλων κατευθύνθηκαν στο σταθμό του Η.Σ.Α.Π. «Νέο Φάληρο» και επιβιβάστηκαν σε συρμό με προορισμό την Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, τα άτομα προκάλεσαν φθορές στο εσωτερικό βαγονιού και κατά την άφιξη στο σταθμό «Πετράλωνα» εξήλθαν από το συρμό κρατώντας αντικείμενα που είχαν αποκολλήσει από το εσωτερικό του βαγονιού και πέτρες.

Ακολούθως, εκδήλωσαν επίθεση σε βάρος αστυνομικών της Ομάδας ΔΡΑΣΗ που βρίσκονταν στο σημείο, ρίπτοντας προς το μέρος τους τα ανωτέρω αντικείμενα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν ξανά σε συρμό και αποχώρησαν.

Αστυνομικοί του Σχεδίου Ασφαλείας Δικτύου Υποδομής ΣΤΑ.ΣΥ. «ΑΡΙΑΔΝΗ» που ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ακινητοποίησαν στο σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια» τον 22χρονο ημεδαπό που συμμετείχε στις ανωτέρω πράξεις και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα".





