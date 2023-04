Τεχνολογία - Επιστήμη

Google Earth Timelapse: Οι αλλαγές στον πλανήτη μέσω εικόνων

Εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες συνθέτουν τον διαδραστικό χάρτη 4D του Google Earth.

Δείτε τον πλανήτη μας να αλλάζει μέσα από τις νέες εικόνες του Google Earth Timelapse

Διαλέξτε ένα σημείο οπουδήποτε στον κόσμο και δείτε πώς το έχει μεταβάλει ο χρόνος, από το 1984 μέχρι και το 2022, με τη βοήθεια της τρισδιάστατης υδρόγειου του Google Earth.

Η υπηρεσία Timelapse του Google Earth, που μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε πώς αλλάζει η Γη μέσα στο χρόνο, ενημερώθηκε με νέες εικόνες για το 2021 και το 2022. Παρακολουθήστε περίπου τέσσερις δεκαετίες αλλαγών στην επιφάνεια του πλανήτη μας, ξεκινώντας από το 1984 και καταλήγοντας στο 2022 – όλα χάρη στο 4D διαδραστικό χάρτη της Google, που αποτελείται από εκατομμύρια δορυφορικές εικόνες.

Το Timelapse του GoogleEarth είναι ένα time-lapse βίντεο για ολόκληρο τον πλανήτη, που απεικονίζει στοιχεία για τις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν – από τα συστήματα άρδευσης που εμφανίζονται στην έρημο της Αιγύπτου, τα ποτάμια που μετατοπίζονται με την πάροδο του χρόνου στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου στην Pucallpa του Περού, μέχρι και τις ηφαιστειακές εκρήξεις, καθώς και το πως η αποψίλωση των δασών και οι πυρκαγιές μεταβάλλουν σταδιακά το τοπίο του Lassen National Forest στη Καλιφόρνια. Μέσα από τη πλατφόρμα βλέπουμε επίσης πώς οι πόλεις προσαρμόζονται στις ανάγκες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής – πχ. με τις οι παράκτιες αιολικές εγκαταστάσεις στο Middelgrunden της Δανίας ή τη μεγάλης κλίμακας ηλιακή εγκατάσταση στη Γρανάδα της Ισπανίας. H πλατφόρμα διαθέτει ένα αρχείο με 800 βίντεο Timelapse για περισσότερες από 300 περιοχές του κόσμου. Το αρχείο είναι διαθέσιμο εδώ https://g.co/TimelapseVideos.

Καθηγητές, ερευνητές και καθημερινοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βίντεο του Timelapse για να κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές στον πλανήτη μας. Δείτε για παράδειγμα πόσο άλλαξε η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 35 χρόνια.

Τέτοια δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν σε πολλές περιστάσεις, όπως στο ντοκιμαντέρ του 2022 με τίτλο «The Territory», που έδειξε με Timelapse τις τραγικές συνέπειες της αποψίλωσης των δασών του Αμαζονίου και τον αντίκτυπό τους στις τοπικές κοινωνίες.

Το Timelapse της Google αποτελεί πραγματικότητα χάρη στη δέσμευση για μια ανοιχτή και προσβάσιμη βάση δεδομένων της NASA και στο πρόγραμμα Landsat του United States Geological Survey (το πρώτο και μεγαλύτερο σε διάρκεια μη-ακαδημαϊκό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης), καθώς και στο πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δορυφόρων Sentinel.

Επισκεφτείτε το g.co/timelapse για να δείτε τις νέες εικόνες που προστέθηκαν στο Google Earth, καθώς και το υλικό που αναρτήθηκε στο YouTube g.co/timelapsevideos

