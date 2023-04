Κοινωνία

ΣΔΟΕ - Ποτά “μπόμπες”: 150000 μπουκάλια θα... γέμιζαν την αγορά (βίντεο)

Γερό χτύπημα του ΣΔΟΕ στο λαθρεμπόριο. Κατέσχεσε φορτίο με χιλιάδες νοθευμένα ποτά.

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη διασφάλιση της υγείας των πολιτών, σημειώθηκε από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. και των κάτωθι αναφερόμενων συνεργαζόμενων Υπηρεσιών. Ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), εντοπίστηκαν και διενεργήθηκε έλεγχος σε 10 containers με φορτίο παράνομα αλκοολούχα ποτά προερχόμενα από τη Γεωργία και προορισμό τρίτες χώρες.

Σε συνεργασία με το Γ΄ Τελωνείο Πειραιά και το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της Ελληνική Αστυνομίας, στο λιμάνι του Πειραιά κατασχέθηκε ποσότητα 144.906 φιαλών αλκοολούχων ποτών επώνυμων εταιρειών ευρείας κατανάλωσης, δείγματα της οποίας εστάλησαν προς εξέταση στη Χημική Υπηρεσία Αττικής. Από την εξέταση των δειγμάτων προέκυψε ότι το παράνομο φορτίο των αλκοολούχων ποτών ήταν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ και κατασχέθηκε. Οι κατασχεθείσες ποσότητες αλκοολούχων ποτών μεταφέρθηκαν σε αποθηκευτικούς χώρους προς φύλαξη.

Στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης αυτής συνέβαλαν πληροφορίες που αντλήθηκαν από παρόμοια επιχείρηση η οποία διενεργήθηκε από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής από κοινού με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΤΑΟΕ) στην περιοχή της Κρήτης το καλοκαίρι του 2022, όπου εντοπίσθηκε μεγάλη ποσότητα ακατάλληλων αλκοολούχων ποτών. Επισημαίνεται ότι εντοπίσθηκαν Ελληνικές επιχειρήσεις που εισήγαγαν και διέθεσαν στην ελληνική αγορά ακατάλληλα αλκοολούχα ποτά. Η συγκεκριμένη έρευνα συνέβαλε στην αποκάλυψη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ακατάλληλων αλκοολούχων ποτών που οδήγησε τις Ευρωπαϊκές Αρχές να κατασχέσουν μεγάλες ποσότητες ακατάλληλων ποτών σε επιχειρήσεις στην Ολλανδία.

Από την ιχνηλάτηση της προέλευσης των παράνομων αλκοολούχων ποτών διαπιστώθηκε ότι μεγάλη ποσότητα εξ αυτών έχουν υποστεί παραποίηση των στοιχείων των φιαλών και αλλοίωση των αριθμών ιχνηλασιμότητας (LOT number), γεγονός που ισχυροποιεί τις υπόνοιες περί ύπαρξης συγκεκριμένης μεθόδου δράσης (modus operandi) από πλευράς λαθρεμπορικών κυκλωμάτων που αποσκοπεί στην επαναπροώθηση και διοχέτευση των εν λόγω ποσοτήτων τόσο στην ελληνική, όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για την παράνομη διακίνηση των αλκοολούχων ποτών, σχηματίζεται δικογραφία από την Ελληνική Αστυνομία/Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών εκτείνεται πέρα από τα σύνορα οποιασδήποτε χώρας και αποτελεί σημαντική παγκόσμια απειλή για την υγεία των πολιτών.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει, με αμείωτους ρυθμούς, τη μάχη κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και λοιπές διωκτικές αρχές για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων, τη μείωση του κινδύνου που ενέχουν τα προϊόντα παράνομης διακίνησης για τη δημόσια υγεία, για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών, αλλά και των οικονομικών συμφερόντων της χώρας μας και κατ' επέκταση της Ε.Ε., προλαμβάνοντας την απάτη σε όλες της τις μορφές.

