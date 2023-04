Κοινωνία

Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών: Οι “διαφημίσεις” στο Tik Tok, τα 271 “ταξί” και η “ταρίφα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛΑΣ «ξεσκεπάστηκε» μεγάλο κύκλωμα που έφερνε μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Πώς δρούσαν και πώς έπεσαν στη "φάκα" των Αρχών.

Εγκληματική οργάνωση παράνομης διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει η ΕΛΑΣ έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ομόνοια, Ίλιον και Κάτω Πατήσια όπου συνελήφθησαν πέντε μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για άτομα ηλικίας από 28 έως 60 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διακίνησης μεταναστών, πλαστογραφίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς δρούσαν

Τα συλληφθέντα μέλη του κυκλώματος ήταν επιφορτισμένα με επιμέρους εξειδικευμένη εγκληματική δραστηριότητα που υποστήριζε την προώθηση των μεταναστών από Τουρκία στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας την επιτυχή διέλευση των οχημάτων που μετέφεραν τους μετανάστες από τα σύνορα στην Αθήνα.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, είχε δημιουργήσει ένα μεγάλο στόλο οχημάτων που απαρτίζονταν από 271 οχήματα με νομιμοφανή κυκλοφορία, άμεσα διαθέσιμα για την μεταφορά των μεταναστών, ενώ για τη διακίνηση κάθε μετανάστη λάμβαναν το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Πώς κυκλοφορούσαν «νόμιμα» τα οχήματα

το αρχηγικό μέλος (46χρονος) εντόπιζε οχήματα, 10-15 ετών παλαιότητας, μεσαίου κυβισμού και χωρητικότητας (τύπου sedan και SUV) και εμφανίζονταν ως αγοραστής με φυσική παρουσία στους πωλητές (ιδιώτες ή έμποροι), πραγματοποιώντας την αγοραπωλησία με καταβολή μετρητών,

αφότου ο πωλητής συμφωνούσε να προχωρήσει η πώληση, εξουσιοδοτούσε ως διεκπεραιωτή της διαδικασίας μεταβίβασης έναν εκ των τριών μελών της οργάνωσης,

παράλληλα, έτερα μέλη της οργάνωσης κατήρτιζαν τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, άδεια παραμονής, υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις) σε στοιχεία «αχυρανθρώπου» και

τα μέλη ως υποτιθέμενοι διεκπεραιωτές των μεταβιβάσεων μετέβαιναν στα αντίστοιχα τμήματα των Διευθύνσεων Μεταφορών και υπέβαλλαν τα πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης, εξαπατώντας τις υπηρεσίες και υφαρπάζοντας άδειες κυκλοφορίες σε στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονταν η δημιουργία μιας ανύπαρκτης φορολογικής οντότητας που διέθετε πλήθος αδειών κυκλοφορίας αντιστοιχούμενες σε οχήματα «σε κίνηση», δηλαδή που δεν είναι ούτε ακινητοποιημένα ούτε κλεμμένα, ώστε να μην προκληθούν υποψίες σε περίπτωση ελέγχου.

Σε πλασματικό ΑΦΜ τα χρήματα

Οι οφειλές που προέκυπταν από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων της οργάνωσης δεν διευθετούνταν, δεδομένου ότι αντιστοιχούσαν σε πλασματικά ΑΦΜ, ενώ για το έτος 2023 το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανερχόταν σε 112.950 ευρώ.

Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των μεταναστών, πωλούνταν σε διπλάσια τιμή σε έτερα κυκλώματα διακίνησης, ως «καθαρά», ενώ τα συνολικά κέρδη από τις πωλήσεις υπερβαίνουν το ποσό των 2.700.000 ευρώ.

Συνολικά, στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, κατασχέθηκαν 44 αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 190 μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα.

Η εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την προσέλκυση νέων υπό προώθηση μεταναστών, αναρτούσε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης βιντεοληπτικό υλικό με στιγμιότυπα κατά την εξέλιξη των διακινήσεων με τη χρήση των οχημάτων τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρία καταστήματα (γραφεία διεκπεραίωσης μεταβιβάσεων κ.α. ) και σε οικία, όπου και εντοπίστηκε πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

19 δελτία ταυτότητας,

7 πλαστές βεβαιώσεις εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης,

41 υπό κατάρτιση πλαστά έντυπα βεβαιώσεων πολιτών Ε.Ε.,

2 πλαστές άδειες διαμονής,

2 πλαστές αλλοδαπές άδειες ικανότητας οδήγησης,

πλήθος πλαστών δικαιολογητικών και υπευθύνων δηλώσεων,

3 πλαστές στρογγυλές σφραγίδες,

2 σφραγίδες με στοιχεία υπαλλήλων,

6 κινητά τηλέφωνα,

φορητός υπολογιστής,

650 ευρώ και

6 οχήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: κλείνει το κέντρο φιλοξενίας πολιτικών προσφύγων στο Λαύριο (βίντεο)

Φονική φωτιά στο Μάτι: Σε νέα δίκη οι 21 κατηγορούμενοι

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι των “αιωνίων”