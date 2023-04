Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Γιατί αλλάζει διαιτητή το ντέρμπι

Εξελίξεις αναφορικά με τον διαιτητή που θα σφυρίξει το κυριακάτικο ντέρμπι των "αιωνίων" στη Λεωφόρο καθώς τελικά αυτός δεν θα είναι ο Κροάτης ρέφερι Φραν Γιόβιτς που είχε αρχικά οριστεί.

Κώλυμα λόγω τραυματισμού δήλωσε ο Κροάτης διαιτητής Φραν Γιόβιτς, που είχε οριστεί από τον αρχιδιαιτητή Στιβ Μπένετ στο ντέρμπι «αιωνίων» της Κυριακής (9/4, 21:00) μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο «Απ. Νικολαΐδης».

Ο ορισμός του Γιόβιτς, που ούτε Elite είναι ούτε από ποδοσφαιρικά «μεγάλο» πρωτάθλημα προέρχεται, όπως είχε συμφωνηθεί από τις ομάδες των πλέι οφ και είχε διαβιβαστεί στην ΕΠΟ, είχε προκαλέσει νωρίτερα σήμερα τη σφοδρή αντίδραση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να ακολουθήσει ανάλογη διαμαρτυρία και από τους «Πράσινους».

Πλέον, ο Μπένετ καλείται να βρει νέο διαιτητή, για τον οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να είναι κατηγορίας Elite, αλλά αν συμβεί αυτό θα προκύψουν εύλογα ερωτήματα γιατί δεν είχε βρεθεί εξαρχής. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι κοινής αποδοχής, αφού το πρωτάθλημα βρίσκεται στην πιο καθοριστική καμπή του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα η ΕΠΟ γνωστοποίησε πως αρχικά είχε οριστεί για το ντέρμπι ο Ισραηλινός (Elite) Όρελ Γκρίνφελντ, αλλά κι εκείνος δήλωσε κώλυμα γιατί είχε οριστεί από την Ομοσπονδία της χώρας του να σφυρίξει στο ντέρμπι της Β΄ κατηγορίας Μακάμπι Πετάχ Τίκβα-Χάποελ Πετάχ Τίκβα.

