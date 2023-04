Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ – Ντούμας για προειδοποιητικά πυρά: Το ίδιο θα έκανε κάθε σωστός επαγγελματίας

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών, για το περιστατικό στην Πατησίων.

«Δημιουργείται σύγχυση στο ρόλο του δράστη και του αστυνομικού. Ξεχάσαμε τον μπαχαλάκια και ψάχνουμε τον αστυνομικό», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών, για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από την ΑΣΟΕΕ.

Ο Βασίλης Ντούμας επεσήμανε, με αφορμή την ΕΔΕ που έχει διεταχθεί πως, «δεν μπορεί να αποτελεί η Πατησίων άβατο για περιπολικό» και κατήγγειλε ότι, δεν έχουν γίνει έρευνες για επιθέσεις κατά αστυνομικών, όπως αυτήν με τον «Άγγελο της Νέας Σμύρνης» και τον «εγκαυματία στου Ζωγράφου».

Ερωτηθείς για το «αν έχει δοθεί εντολή στην ΕΛ.ΑΣ. για πιο χαλαρή στάση ενόψει των εκλογών», απάντησε εκφράζοντας την πεποίθηση πως, δημιουργείται στους πολίτες «σύγχυση λόγω της διαχείρισης του περιστατικού, λόγω των πολιτικών που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός».

Όπως τόνισε, «ο εισαγγελέας έλαβε υπόψη το νόμο που λέει πως αν ο αστυνομικός έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα, μπορεί μετά να πραγματοποιήσει προειδοποιητικά πυρά» και κατέληξε πως, «αυτό θα έκανε κάθε σωστός επαγγελματίας που θέλει να προστατέψει τον οπλισμό του, τους συναδέλφους του και τους πολίτες. Αυτό θα έκανα κι εγώ, αν είχα την επαγγελματική ψυχραιμία».

