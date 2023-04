Υγεία - Περιβάλλον

Πρόεδρος ΕΟΜ: Δεν υπάρχει κατάψυξη εγκεφάλου

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για τη διαδικασία δωρεάς οργάνων.

«Δεν υπάρχει ως επιστημονικός όρος η κατάψυξη εγκεφάλου, η υποθερμία είναι μέθοδος επιβίωσης των αρρώστων για να σώσουν τη ζωή του ασθενούς», ξεκαθάρισε ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Έχουμε μεγάλη εμπειρία τόσο από την πλευρά των δωρητών όσο και των οικογενειών που τα λαμβάνουν», συμπλήρωσε υπογραμμίζοντας ότι, «η όλη προσπάθεια κάθε γιατρού είναι να σώσουμε τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω».

Ο Γ.Παπαθεοδωρίδης διευκρίνισε πως, «όταν δεν τα καταφέρει κι ο ασθενής καταλήξει από εγκεφαλικό θάνατο, τότε και μόνο τότε, ομάδα γιατρών και όχι ο γιατρός ερευνά αν έχει κάνει την έγκριση ή όχι για δωρεά οργάνων και τότε ο ΕΟΜ και όχι ο γιατρός αποφασίζει που θα δοθούν τα όργανα. Η συζήτηση γίνεται πάντα μετά θάνατον».

