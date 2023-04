Πολιτισμός

Η Σκιάθος “κοσμεί” το μετρό Λονδίνου και Παρισιού (εικόνες)

Η μοναδική ομορφιά και τα αξιοθέατα της Σκιάθου «ταξιδεύουν» και φέτος σε 45 κεντρικές στάσεις του μετρό των δύο πόλεων με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών.

Στους κατοίκους του Λονδίνου και του Παρισιού απευθύνεται η νέα προσπάθεια της Σκιάθου να διεισδύσει ακόμη περισσότερο στις τουριστικές αγορές των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών μητροπόλεων με προβολές και διαφήμιση στους υπόγειους σιδηρόδρομους των δύο πόλεων.

Ήδη από χθες το καταπράσινο νησί των Σποράδων με τις χρυσές αμμουδιές προβάλλεται συστηματικά στο μετρό του Λονδίνου για τέταρτη συνεχή χρονιά και για δεύτερη συνεχή χρονιά στο μετρό του Παρισιού.

Η μοναδική ομορφιά και τα αξιοθέατα της Σκιάθου «ταξιδεύουν» και φέτος σε 45 κεντρικές στάσεις του μετρό του Λονδίνου και του Παρισιού με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών για την καλοκαιρινή περίοδο.

Η συγκεκριμένη προβολή πραγματοποιείται με διαφημιστικές πινακίδες διαστάσεων 2Χ3 μέτρων με φωτογραφίες της Σκιάθου και όλες οι προβολές με τις γιγαντοαφίσες βρίσκονται στην πρώτη ζώνη και έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση των Λονδρέζων, ενώ η τοποθέτησή τους έγινε σε 38 στάσεις του μετρό του Λονδίνου μεταξύ των οποίων τα τρία terminals του αεροδρομίου Heathrow,το Νοtting Hill και το Waterloo.

Στο μετρό του Παρισιού έχουν πραγματοποιηθεί 35 τοποθετήσεις σε επτά στάσεις με πέντε γιγαντοαφίσες σε κάθε στάση και μεταξύ αυτών στους σταθμούς Charles de Gaulle-Etoile, Montparnasse, Place d'Italie και Saint Lazare.

Ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι «η φήμη της Σκιάθου ταξιδεύει σε δύο από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του κόσμου, μέσω της μεγάλης καμπάνιας που ετοιμάσαμε, στο μετρό του Λονδίνου για τέταρτη συνεχή χρονιά, και στο μετρό του Παρισιού για δεύτερη συνεχή χρονιά και έχουμε προχωρήσει σε μεγάλες διεθνείς καμπάνιες προβολής του προορισμού, με τη συνεργασία εμβληματικών τουριστικών οργανισμών και εταιρειών στο χώρο του τουρισμού, σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ρουμανία. Η Σκιάθος συνεχίζει την ανοδική πορεία της, αποτελώντας πλέον σημείο αναφοράς στις μεγαλύτερες διεθνείς τουριστικές αγορές, στόχος είναι μια ακόμη καλύτερη τουριστική χρονιά, μέσα από ισχυρές συνεργασίες με διεθνείς φορείς του τουρισμού, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και με συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ».

