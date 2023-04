Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: Υποψήφιος βουλευτής θα καταθέσει υπέρ του αστυνομικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποκάλυψη του ΑΝΤ1 μέσω της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Ποιος είναι ο βουλευτής.

Βουλευτής που είναι υποψήφιος με κόμμα της Αριστεράς φέρεται πως θα καταθέσει υπέρ του αστυνομικού, που πυροβόλησε στον αέρα, κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από την ΑΣΟΕΕ, σε στιγμή που υποστηρίζει πως φοβήθηκε για τη σωματική του ακεραιότητα.

Την αποκάλυψη έκανε ο ΑΝΤ1, μέσω της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, ενημέρωσε ότι, σε κόκκινο όχημα που βρισκόταν δίπλα στο περιπολικό, βρισκόταν υποψήφιος βουλευτής της Αριστεράς, ο οποίος προτίθεται να καταθέσει υπέρ του αστυνομικούς.

Το όχημα είναι ορατό και στα βίντεο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο υποψήφιος βουλευτής θα καταθέσει ότι, η ζωή του αστυνομικού κινδύνεψε.

Όπως τόνισε πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών, Βασίλης Ντούμας, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», «ο εισαγγελέας έλαβε υπόψη το νόμο που λέει πως αν ο αστυνομικός έχει εξαντλήσει όλα τα μέσα, μπορεί μετά να πραγματοποιήσει προειδοποιητικά πυρά» και κατέληξε πως, «αυτό θα έκανε κάθε σωστός επαγγελματίας που θέλει να προστατέψει τον οπλισμό του, τους συναδέλφους του και τους πολίτες. Αυτό θα έκανα κι εγώ, αν είχα την επαγγελματική ψυχραιμία».

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή

Γιώργος Βουτσίνος: Πέθανε ο αστυνόμος “Βούρβαχης” στη “Λάμψη”

Τροχαίο: Παρουσιάστρια παρέσυρε και χτύπησε πεζή