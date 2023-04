Υγεία - Περιβάλλον

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η συγκλονιστική φωτογραφία από την θεραπεία της

"Όποιος είναι ευαίσθητος να κάνει skip". Η φωτογραφία που φανερώνει για μία ακόμη φορά το μέγεθος της δύναμής της.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δημοσίευσε μία φωτογραφία στο Instagram όπου αναφέρεται στις θεραπείες αποκατάστασης που υποβάλλεται, ενώ τόνισε πως όποιος δεν αντέχει τις εικόνες θα πρέπει να τις προσπεράσει.

Συγκεκριμένα, έκανε story στο Instagram, όπου ανέφερε το εξής:

«Είμαι λίγο δύσκολα και περιορισμένη αυτή την περίοδο, ο λόγος το επόμενο story για να καταλάβετε τον λόγο. Όποιος είναι ευαίσθητος να κάνει skip».

Έπειτα, έκανε ένα δεύτερο story, όπου έγραψε το εξής:

«Βλέπετε δύο διατατήρες στην πλάτη μου κάτω από το δέρμα μου. Τους τελευταίους κανά 2 μήνες είμαι έτσι. Είναι μία ιατρική μέθοδος για να αντικαταστήσω το δέρμα στο λαιμό μου, για να μπορώ να στρίβω το κεφάλι μου. Ξέρω είναι δύσκολο να το καταλάβετε…».

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και την Κέλλυ Χεινοπώρου η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε πως τον Μαϊο θα ξαναμπεί στο χειρουργείο.

