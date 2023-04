Υγεία - Περιβάλλον

Ο ΕΕΣ τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας τίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με μια μεγάλη δράση στην πλατεία Συντάγματος.

Μεγάλη δράση Προαγωγής Υγείας διοργάνωσε την Παρασκευή (7/4) ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πλατεία Συντάγματος, συμμετέχοντας ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας.

Η Κινητή Ομάδα Υγείας, στελεχωμένη από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρό, οδοντρίατρο και εθελοντές του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ, ενημέρωσε δεκάδες πολίτες που βρέθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος για την αξία της υιοθέτησης υγειών προτύπων συμπεριφοράς για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, καθώς και αναλυτική ενημέρωση για υγιεινή διατροφή που προφυλάσσει και θωρακίζει τον οργανισμό από διαφόρων ειδών ασθένειες. Επίσης, έγινε ενημέρωση στον κόσμο για την σπουδαιότητα της στοματικής υγείας από οδοντίατρο του Ε.Ε.Σ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, με χρήση προπλάσματος, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίσουν από κοντά τις Πρώτες Βοήθειες και να δοκιμασθούν σε αυτές, καθώς και διανομή ενημερωτικού υλικού του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ.

Ειδήσεις σήμερα:

Sex Pistols: Πέθανε η γυναίκα του Τζόνι Λίντον

Ο ψευτογιατρός αναγνωρίστηκε και από άλλα θύματα

Γκάλοπ Ant1news: Πάρτε μέρος στην έρευνα γνώμης