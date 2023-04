Αθλητικά

Ντόπινγκ - Νόρα Τζερούτο: Προσωρινή αποβολή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στον στίβο με τον προσωρινό αποκλεισμό της Νόρα Τζερούτο για ντόπινγκ.



Η παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 3.000μ. στιπλ, Νόρα Τζερούτο, τιμωρήθηκε με προσωρινό αποκλεισμό για ντόπινγκ, όπως ανακοίνωσε η Μονάδα Ακεραιότητας Στίβου (AIU).

«Η AIU ανέστειλε προσωρινά τη Νόρα Τζερούτο για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η 27χρονη, η οποία έχει καταγωγή από την Κένυα, εκπροσωπεί το Καζακστάν από τις 30 Ιανουαρίου του 2022.

Το περασμένο καλοκαίρι στο Γιουτζίν (ΗΠΑ), έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 3000μ. στιπλ σε 8:53:02, που ήταν και η τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ιστορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσωρινή αναστολή της Τζερούτο ήρθε τη στιγμή που η χώρα καταγωγής της, η Κένυα, είναι αντιμέτωπη με δεκάδες υποθέσεις ντόπινγκ που έχουν εντοπιστεί σε αθλητές/τριες της από την AIU το τελευταίο διάστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κιβωτός του Κόσμου – πατήρ Αντώνιος: Ποινική δίωξη για κακούργημα

Τροχαίο: Παρουσιάστρια παρέσυρε και χτύπησε πεζή

Λαϊκή αγορά θα λειτουργήσει για πρώτη φορά απόγευμα