Βόρεια Κορέα: Δοκιμή υποβρύχιου drone για πυρηνική επίθεση

Η ανακοίνωση της Πιονγιανγκ για τη νέα δοκιμή που έγινε με το υποβρύχιο drone.

Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε ακόμη μια δοκιμή υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οπλικού συστήματος, ικανού να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνική επίθεση, ως απάντηση στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δοκιμή του «υποβρύχιου στρατηγικού οπλικού συστήματος» πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 4-7 Απριλίου, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Πιονγκγιάνγκ (KCNA). Το υποβρύχιο drone τύπου Haeil-2 διένυσε «απόσταση 1.000 χιλιομέτρων» προτού πλήξει τον στόχο του, υπογραμμίζεται.

«Η δοκιμή απέδειξε την αξιοπιστία του υποβρύχιου στρατηγικού οπλικού συστήματος και την ικανότητά του να εξαπολύσει φονική επίθεση», αναφέρει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο όρος «στρατηγικά» χρησιμοποιείται για την περιγραφή οπλικών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πυρηνική επίθεση.

Πρόκειται για την τρίτη δοκιμή του συγκεκριμένου όπλου, μετά από εκείνες που είχε ανακοινώσει η Βόρεια Κορέα στις 23 και στις 28 Μαρτίου.

Ανάλογο οπλικό σύστημα φέρεται να έχει αναπτύξει η Ρωσία, με τις τορπίλες Poseidon (ικανές να φέρουν πυρηνική γόμωση), αλλά αρκετοί στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την πιθανότητα να έχει αποκτήσει η Πιονγκγιάνγκ τόσο προηγμένη τεχνολογία.

