Παναθηναϊκός - Παππάς: έκανε ντεμπούτο στο μπάσκετ με αμαξίδιο (εικόνες)

Ο Νίκος Παππάς, μπήκε στο παρκέ στην παρθενική συμμετοχή του στο τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο των πρασίνων.

Ντεμπούτο με την ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο του Παναθηναϊκού έκανε ο Νίκος Παππάς, στον αγώνα απέναντι στον ΠΑΣΚΑ.

Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο του "τριφυλλιού" και φέτος, έβγαλε δελτίο για να συμμετέχει στους αγώνες.

Μάλιστα, ο Νίκος Παππάς, μπήκε στο παρκέ κατά τη διάρκεια του αγώνα, επιχείρησε και προσπάθεια, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Ο Νίκος Παππάς στην αποστολή του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο του #panathinaikos pic.twitter.com/ucseZjJwV4 — Giannis Stavroulakis (@Giannis_Stavr) April 8, 2023

