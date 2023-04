Κοινωνία

Γυμνάσια - Λύκεια: Οι ημερομηνίες για τις εξετάσεις

Οι ημερομηνίες για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δημοσιεύτηκαν σε εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Στα σχολεία της χώρας εστάλησαν οι εγκύκλιοι για τη διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων στα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

Στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύτηκε στο υπ. αριθμ. 2194 ΦΕΚ, ορίζεται ότι τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια τελειώνουν την Πέμπτη, 18 Μαΐου, και οι ενδοσχολικές εξετάσεις ξεκινούν την Τρίτη, 23 Μαΐου.

Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2022-2023 στα σχολεία ορίζεται ως εξής:

α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 30ή Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη.

β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων- Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 18η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη.

